Corinthians brilha com vitória sobre Vasco

O Corinthians reafirmou sua boa fase no Campeonato Brasileiro ao conquistar sua sexta vitória consecutiva, ao superar o Vasco por 3 a 1 neste domingo (24), consolidando assim suas ambições de garantir uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano, em partida realizada na Neo Química Arena, válida pela 35ª rodada do campeonato. Os gols da equipe paulista foram marcados por Gustavo Henrique e Garro, que balançou as redes duas vezes. Puma Rodríguez descontou para os visitantes.

A equipe comandada por Ramón Díaz começou a partida de maneira avassaladora, criando diversas oportunidades desde os primeiros minutos. Logo aos 11 minutos, Gustavo Henrique abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio executada por Garro. Apenas quatro minutos depois, Rodrigo Garro ampliou para o Timão, após receber assistência de Romero e acertar um belo chute de fora da área.

Aos 25 minutos, Garro mais uma vez mostrou seu talento ao marcar o terceiro gol do Corinthians, novamente com participação crucial de Romero na construção da jogada. Mesmo com a vantagem no placar, o Timão continuou dominando a partida e teve outras chances para ampliar antes do intervalo, enquanto o Vasco enfrentava dificuldades para avançar em campo.

No segundo tempo, a superioridade corintiana persistiu. Aos 9 minutos, Garro novamente apareceu bem ao cobrar escanteio que resultou em defesa importante de Léo Jardim após cabeceio de André Ramalho. O goleiro vascaíno ainda teve trabalho com novas investidas do ataque alvinegro.

Foi apenas na reta final do jogo que o Vasco conseguiu descontar. Puma Rodríguez protagonizou um lance individual impressionante, driblando dois defensores e vencendo o goleiro Hugo Souza para marcar o único gol dos cariocas na partida.

Com este resultado, o Corinthians soma agora 47 pontos na tabela e se aproxima do G7, estando empatado em pontuação com o Cruzeiro, que possui um jogo a menos. Por sua vez, o Vasco permanece com 43 pontos e vê suas chances de qualificação para a competição continental reduzirem-se significativamente, além de ter perdido posição no campeonato.

O time comandado por Ramón Díaz alcançou sua sexta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e volta a campo no próximo sábado, quando enfrentará o Criciúma no estádio Heriberto Hülse. Já o Vasco, que acumula sua quarta derrota seguida, receberá o Atlético-GO em São Januário, também no sábado.