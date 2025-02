Ramón Díaz analisa desempenho do Corinthians e elogia Hugo Souza no Derby

No último encontro entre Corinthians e Palmeiras, realizado no Allianz Parque, o resultado de 1 a 1 estendeu a invencibilidade da equipe alvinegra para quatro jogos. Contudo, a performance do time deixou a desejar, segundo a análise do técnico Ramón Díaz.

Díaz comentou sobre o intenso calendário que o Corinthians enfrenta, com quatro partidas em apenas oito dias. Ele reconheceu que essa sequência pode dificultar a manutenção do nível físico ideal dos jogadores. “Estamos enfrentando uma série de jogos que torna desafiador manter um alto padrão físico. A rotação de atletas tem sido necessária devido à quantidade de compromissos. Embora tenhamos conseguido resultados, a atuação de hoje não foi como esperávamos”, declarou o treinador.

O técnico argentino ainda fez uma comparação entre o Dérbi e a partida anterior contra o Novorizontino, onde o time também lidou com pressão adversária. Na ocasião, o goleiro Hugo Souza se destacou ao defender um pênalti, contribuindo para a vitória do Corinthians. “A equipe precisa evoluir. É um fato que nos últimos jogos, os adversários têm criado mais oportunidades do que nós”, enfatizou Díaz.

Hugo Souza, mais uma vez em evidência, reafirmou seu papel crucial na defesa corinthiana. O treinador relembrou a trajetória do goleiro desde sua chegada ao clube e sua importância como capitão da equipe. “Desde o primeiro momento que Hugo chegou, sabíamos de sua qualidade. Ele tem respondido de maneira excepcional e se tornou um verdadeiro líder dentro de campo”, ressaltou Díaz.

Por outro lado, o meia Rodrigo Garro ainda não teve a oportunidade de atuar nesta temporada devido a uma recuperação em andamento. Ramón Díaz explicou sua decisão de não escalar Garro na partida contra o Palmeiras, citando as peculiaridades do gramado sintético. “Decidimos não arriscar sua participação hoje devido à natureza dinâmica do campo sintético. Contudo, ele está se recuperando bem e deve estar apto para jogar na próxima partida contra o São Bernardo”, concluiu.