Ram 2500 Rodeo Edition: para pegar latifundiários no laço

Parte do variado portfólio de marcas oferecidas pelo conglomerado automotivo Stellantis no Brasil, a Ram tornou-se uma referência de luxo para o topo da pirâmide social do universo agro. De olho nesse público seleto e abastado, a marca acaba de apresentar a Ram 2500 Rodeo Edition, nova série especial que presta homenagem aos 77 anos do primeiro rodeio oficial realizado no país. O evento ocorreu em 1947, em uma quermesse na praça principal de Barretos, cidade do interior de São Paulo, que se tornou referência nacional no assunto. Oferecida por R$ 469.990, a 2500 Rodeo Edition traz como destaque um assento extra entre motorista e passageiro, aumentando a capacidade do modelo para transportar até seis ocupantes. Quando não utilizado, esse encosto pode ser baixado, servindo como apoia braços, porta-objetos e porta-copos.

A Rodeo Edition já havia sido lançada como série exclusiva da Ram 2500 para o Brasil em 2021. Na época, a série limitada foi criada para comemorar o Dia do Trabalhador Rural, tendo a venda de suas cem unidades esgotadas em apenas dez horas. Prevista para chegar ao mercado nacional até o final de agosto, a atual edição comemorativa é limitada a 77 unidades, em referência aos 77 anos do primeiro rodeio brasileiro. A 2500 Rodeo Edition será disponibilizada apenas na cor Branco Pérola. Um badge exclusivo e comemorativo da série fica posicionado nas portas dianteiras, onde tradicionalmente está o escrito o nome “Ram”.

Com base na versão Laramie, a 2500 Rodeo Edition é equipada com o motor Cummins turbodiesel de 6,7 litros com 377 cavalos de potência e 117 kgfm de torque, aliado à transmissão automática de 6 velocidades, tração 4×4 com reduzida e uma capacidade de reboque de 7,6 toneladas. Para facilitar o deslocamento de trailers, a picape tem várias tecnologias para tornar essa tarefa mais simples, como o controle eletrônico do freio do reboque e os retrovisores multifuncionais, que podem ser estendidos eletricamente aumentando o campo de visão para além do trailer. Assim como as funções Tow/Haul e Diesel Exhaust Brake, que juntas usam a força do motor para frenagens, ajudando a estender a vida útil do sistema de freios da picape.

No interior, os painéis de porta têm acabamento amadeirado e, assim como os bancos, são revestidos em couro preto e Alcântara, com costuras claras. Os bancos dianteiros contam com ajuste elétrico de dez posições, aquecimento, ventilação e duas memórias para o do motorista, acrescentando ainda ajuste elétrico do curso dos pedais do freio e do acelerador. O modelo traz uma central multimídia Uconnect de 12 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, conexão para dois smartphones e navegação embarcada, nove portas USB, sendo quatro do tipo C de carregamento, três tomadas de 115 volts, duas no interior da picape e uma no Rambox – compartimento de carga com trava elétrica localizado nas laterais da caçamba. Completam o pacote tecnológico câmera de 360 graus e de caçamba e som premium da Alpine com dez alto-falantes e 506 watts de potência com sistema ativo de cancelamento de ruídos.