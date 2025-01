Raissa Spada e Luiza Brina se apresentam no Sesc 24 de Maio 

O Sesc 24 de Maio recebe a cantora Raissa Spada no dia 16 de janeiro, às 20h, para apresentar as canções de seu álbum solo pelos pelos pelos. Reconhecida pela potência vocal e a complexidade de seus arranjos, Raissa propõe borrar as barreiras entre artista e banda, criando um espetáculo integrado, onde as presenças que cantam e tocam assumem o centro do palco.

O show é construído com um universo onírico que une paisagens sonoras e visuais cuidadosamente pensadas para cada música do repertório. Luzes, silhuetas, sombras e contrastes se entrelaçam em uma dança de formas, criando uma experiência imersiva que envolve artistas e público.

Para esta apresentação, Raissa contará com a participação especial de Luiza Brina, somando novas camadas ao espetáculo com arranjos exclusivos e colaborações inéditas.

Raissa Spada é cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora musical, destacada por sua originalidade e pela criação de paisagens sonoras imersivas. Seu trabalho transita entre o experimental e o popular, unindo arranjos vocais sofisticados a uma estética sensorial que combina luz, som e performance.

Em 2024, lançou seu primeiro álbum solo autoral, pelos pelos pelos, consolidando-se como uma artista que desafia limites e propõe novas formas de conexão com o público.

Confira:

Serviço

Raissa Spada

Participação de Luiza Brina

Data: 16/1, quinta, às 20h

Local: Sesc 24 de Maio, Rua 24 de Maio, 109, São Paulo – 350 metros da estação República do metrô

Classificação: 12 anos

Ingressos: sescsp.org.br/24demaio ou através do aplicativo Credencial Sesc SP a partir do dia 7/12 e nas bilheterias das unidades Sesc SP a partir de 8/12 – R$60 (inteira), R$30 (meia) e R$18 (Credencial Sesc).

Duração do show: 90 min

Serviço de Van: Transporte gratuito até as estações de metrô República e Anhangabaú. Saídas da portaria a cada 30 minutos, de terça a sábado, das 20h às 23h, e aos domingos e feriados, das 18h às 21h.