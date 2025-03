Raí Saia Rodada leva sua vaquejada para Pernambuco e Paraíba hoje (03)

Após uma noite de muito forró em Tabira (PE), Raí Saia Rodada segue para Buique para agitar os pernambucanos. Acha que é só isso? Não! Além de Pernambuco, Raí ainda se apresenta na cidade de Cajazeiras, na Paraíba. O cantor leva seu repertório de sucessos para celebrar o carnaval no Nordeste e promete levar o melhor da vaquejada para os fãs.

Além da carreira solo, Raí compõe o trio À Vontade com Luan estilizado e Zezo Potiguar. Juntos, os amigos performam os shows “À Vontade” e rodam o Brasil com hits que não saem da boca do público. Em março, Raí Luan e Zezo se preparam para a gravação do segundo DVD da label que promete chegar com tudo! No dia 29 de março, o Classic Hall, em Recife, recebe o “À Vontade” e agita os fãs para uma noite histórica.

Nascido de uma live de 8 horas durante a pandemia, o “À Vontade” conquistou os fãs, rodou o Brasil com os sucessos do forró e ganhou um DVD que soma mais de 73 milhões de streams no Spotify, mais de 5 milhões no Deezer e mais de 160 milhões de visualizações no Youtube. E nas redes sociais o sucesso não é diferente! O projeto acumula, ao todo, mais de 9,4 milhões de seguidores e mais de 19,6 milhões de visualizações apenas no TikTok.