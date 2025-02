Luan Estilizado, Raí Saia Rodada e Zezo Potiguar viralizam com vídeo ao lado de João Gomes

Os ícones do forró Luan Estilizado, Raí Saia Rodada, Zezo Potiguar e João Gomes estiveram juntos e aproveitaram o momento para homenagear o “Rei do Brega”, Reginaldo Rossi. Em vídeo publicado nas redes sociais, os artistas aparecem cantando o sucesso “Mon Amour, Meu Bem, Ma Femme”. A publicação alcançou mais de 1 milhão de views e entre os mais de 30 mil comentários, os cantores receberam elogios e emocionaram os seguidores.

O corte desse encontro vem em momento especial para Luan, Raí e Zezo, que juntos performam os shows “À Vontade”, e se preparam para a gravação do segundo DVD da label que promete chegar com tudo! No dia 29 de março, o Classic Hall, em Recife, recebe o “À Vontade” e agita os fãs para uma noite histórica.

Nascido de uma live de 8 horas durante a pandemia, o “À Vontade” conquistou os fãs, rodou o Brasil com os sucessos do forró e ganhou um DVD que soma mais de 73 milhões de streams no Spotify, mais de 5 milhões no Deezer e mais de 160 milhões de visualizações no Youtube. E nas redes sociais o sucesso não é diferente! O projeto acumula, ao todo, mais de 9,4 milhões de seguidores e mais de 19,6 milhões de visualizações apenas no TikTok.