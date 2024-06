Raí e Chico Buarque participam de ato em Paris contra avanço da ultradireita

O ex-jogador de futebol Raí e o músico Chico Buarque participam neste sábado (15) de protesto em Paris, na França, contra o avanço da ultradireita na Europa. Eles posaram para fotos com uma bandeira do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Nas redes sociais, Raí escreveu “viva a frente popular, contra os fascistas”. Ele jogou no Paris Saint-Germain de 1993 a 1998 e é considerado um dos maiores jogadores da história do clube.

A manifestação deste sábado é organizada por sindicatos, associações e partidos de esquerda e acontece em diferentes cidades da França, uma semana depois do partido Reunião Nacional (RN), da ultradireitista Marine Le Pen, vencer com folga as eleições europeias no país.