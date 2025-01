Rafael Garcez agita público em navio da Ana Castela 

Um dos nomes que mais vem crescendo nos últimos meses dentro do cenário musical, Rafael Garcez, o famoso “palhaço que virou cantor” foi atração confirmada no navio “Férias com a Boiadeira em Alto-Mar“, da Ana Castela, que aconteceu no último final de semana (do dia 09 ao dia 12 de janeiro).

Rafael subiu ao primeiro palco na noite da última sexta-feira, 10, e no decorrer do fim de semana estrelou no palco vip. Em clima de muita alegria e festa, o artista levou em seu repertório muito sertanejo como: “Na Hora de Amar” e “Canudinho”, hits das paradas de sucesso e modões como: “Vida Vazia” e outros.

Agitando o público com sua energia única, Rafael ainda recebeu no palco um de seus melhores amigos, o padrinho de carreira Luan Pereira, e juntos, embalaram a multidão presente cantando “Falava Mal da Roça”, canção lançada no final de dezembro do ano passado e interpretada pelos dois artistas, e que atualmente ultrapassa a marca de 2,3M de visualizações apenas no YouTube.

Rafael Garcez e Luan Pereira (Divulgação)

Rafael Garcez nasceu artisticamente no circo. Conhecido nacionalmente por se apresentar no elenco do ‘Circo do Tiru’, Rafa, na época ganhou visibilidade pelas apresentações pelo país. Com um sonho de compor e seguir a carreira musical, Garcez foi apresentado tempos depois ao cantor Luan Pereira, e desde então foi apadrinhado e abraçado pelo artista.

Desde a época, Luan passou a apoiá-lo e mostrou-o os caminhos mais assertivos do mercado musical, e no final do ano passado (2024) ambos se juntaram e lançaram o single “Falava Mal da Roça”, que sem sombra de dúvidas vem sendo um sucesso. Com mais de 2,5M visualizações, a canção ainda recebeu a cantora Gabi Martins para protagonizar o clipe. Confira:

Para os próximos meses, Rafael já adianta novos singles e feats, entre eles, com Ícaro & Gilmar. “Eu tenho certeza que esse ano será de muitas realizações e conquistas. Quero agradecer a Deus, família, amigos e a vocês, pois sem esses pilares nada seria possível. Muito obrigado!”, comenta Rafael.