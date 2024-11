Ana Castela desabafa sobre a fama

Ana Castela, popularmente conhecida como a “boiadeira”, tornou-se um dos grandes fenômenos da música sertaneja atual. Aos 21 anos, a cantora já conquistou feitos que muitos artistas almejam durante toda a carreira. Seu talento foi reconhecido com o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2024, por “Boiadeira Internacional Ao Vivo”. Além disso, Ana está indicada ao Prêmio Multishow 2024.

Nascida em Amambai, Mato Grosso do Sul, e criada em Sete Quedas, na fronteira com o Paraguai, Ana mantém suas raízes vivas em seu jeito simples e cativante. Durante entrevista concedida antes de participar do especial “Amigas”, que será transmitido pela TV Globo em dezembro, a artista falou sobre os aspectos positivos e negativos da fama.

“A fama traz visibilidade ao meu trabalho e me permite compartilhar meu lado artístico. Contudo, também há desafios, como as constantes viagens e lidar com pessoas indesejáveis”, confessou a cantora.

Com uma agenda lotada, Ana passou seu aniversário de 21 anos em Miami devido ao Grammy Latino. Apesar da celebração improvisada entre voos e deslocamentos, o prêmio foi um presente inesquecível para a artista.

Refletindo sobre a noite do Grammy, Ana compartilhou sua emoção: “Cheguei atrasada à cerimônia, mas consegui assistir à premiação. Quando meu nome foi anunciado, não contive as lágrimas. Foi um momento inesquecível”.

Além do sucesso profissional, Ana vive uma fase feliz no âmbito pessoal. Há dois anos namorando o cantor Gustavo Mioto, ela descreve o relacionamento como um verdadeiro “encontro de almas”, embora admita que diferenças existem.

Quanto ao futuro, Ana Castela promete um ano de 2025 repleto de novidades. Planeja lançar um álbum com influências pop e atuar como embaixadora do tradicional evento Barretão. “Estou ansiosa para os novos projetos e pronta para surpreender meus fãs“, revelou.

Ana Castela continua a desbravar novos horizontes na música sertaneja, sem perder o carisma que a cativou o público brasileiro.