Rafa Ferreira vence BRB Fórmula 4 pela terceira vez e Matheus Comparatto põe mão na taça

Iniciada em novembro como parte do cronograma do GP de São Paulo de Fórmula 1, a sexta etapa da temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil foi enfim concluída. O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, recebeu a 21ª corrida de um campeonato que vai se mostrando com a cara de Matheus Comparatto.

Adiada por conta da forte chuva na Zona Sul paulista em 2 de novembro, a prova foi disputada na tarde desta quinta-feira (12/12), e mexeu novamente com os rumos do campeonato. Rafaela Ferreira (TMG Racing) venceu pela terceira vez na temporada, comprovando ser um dos grandes destaques do ano. A catarinense, contudo, não teve vida fácil: Comparatto (Oakberry Bassani F4) lutou muito nos minutos finais e terminou em segundo lugar, a apenas 0s08 da concorrente.

Além do bom resultado, Comparatto viu seu maior adversário em 2024 enfrentar um revés logo na primeira volta. Alvaro Cho (TMG) esteve envolvido em um incidente com múltiplos carros e se viu obrigado a abandonar. Em contrapartida, outro piloto que se notabiliza por uma grande temporada teve motivos para comemorar: Ethan Nobels (Cavaleiro Sports) confirmou o título de campeão rookie com uma rodada de antecipação.

A corrida teve sua largada à tarde, com Lucca Zucchini na frente em razão do grid invertido e em dificuldades com a pressão sofrida por Ferreira e Alvaro Cho logo na primeira volta. Rafaela assumiu a dianteira, enquanto o vice-líder do campeonato tentou a ultrapassagem sobre o piloto da Cavaleiro Sports, mas um toque acabou encerrando antecipadamente a corrida dos dois. O incidente envolveu também Gino Trappa, Cecília Rabelo e Ciro Sobral. Com todos os pilotos em segurança, o safety car foi para a pista para a retirada dos carros e detritos da pista.

A bandeira verde foi restabelecida com 13 minutos ainda no relógio. Rafa conseguiu se manter na frente, com Comparatto muito próximo, tentando diminuir a diferença a cada volta. O líder do campeonato também viu Arthur Pavie se aproximar, mas garantiu uma distância suficiente para não sofrer tantos riscos.

Na disputa entre os rookies, Rogério Grotta perdeu a quarta posição para Ethan Nobels. Os companheiros de Cavaleiro Sports estiveram muito próximos de outro embate, mas Filippo Fiorentino (TMG Racing) conseguiu se colocar em meio aos dois nos últimos instantes para assegurar o quinto lugar.

A prova entrou em sua última volta com Rafa Ferreira mantendo o ritmo e garantindo a sua terceira vitória na F-4 Brasil, mesmo com Comparatto chegando muito próximo, finalizando em segundo por apenas 0s083. Arthur Pavie completou o pódio e finalizou na terceira colocação.

“Eu e o Comparatto estávamos com ritmos muito parecidos, então não pude cometer erros na corrida. Ainda bem que o único que cometi foi na última volta. Estou muito feliz com essa terceira vitória, é meu último final de semana na F-4 Brasil, então é muito bom começar com um ótimo resultado”, disse Rafa, de saída da categoria-escola para alçar voos internacionais no grid da F1 Academy.

Passo rumo ao título — Com os descartes aplicados, Matheus Comparatto segue para a grande final em Interlagos com 293 pontos, 38 de vantagem para Alvaro Cho. A última etapa do ano coloca 70 tentos em jogo, então o piloto da TMG vai precisar de um bom desempenho se quiser levar a disputa para a prova final, marcada para sábado.

O top-3 continua em aberto, com Nobels ocupando a terceira colocação com 218. Rafa é sua principal rival no momento, somando 201. Arthur Pavie e Gino Trappa também seguem com chances matemáticas de terminarem entre os três melhores do ano.

“Estou contente, abrimos mais pontos no campeonato e isso é muito importante. Nós sempre queremos ganhar, mas hoje eu tive que correr com a cabeça para evitar qualquer tipo de acidente. Sair de oitavo para segundo lugar já é bastante coisa!”, comentou Comparatto.

O BRB Fórmula 4 Brasil, que tem seus carros abastecidos com Gasolina Podium Petrobras e motorizados pela Abarth, continua sua programação no “templo do automobilismo” com a abertura oficial da oitava e última etapa. A Super Final se inicia logo pela manhã de sexta-feira, com dois treinos livres. A classificação que define os grids das Corridas 1 e 3 está marcada para 13h15. O dia se encerra com a disputa da primeira prova às 17h15. No sábado, a F-4 realiza suas duas últimas provas do ano, às 08h45 e 14h10.

BRB Fórmula 4 Brasil

6ª etapa, Interlagos

Corrida 2, resultado final

1º – Rafaela Ferreira #18 (TMG Racing), 12 voltas em 21min44s142

2º – Matheus Comparatto #118 (Oakberry Bassani F4), +0s083

3º – Arthur Pavie #88 (TMG Racing), +1s699

4º – Ethan Nobels #12 (Cavaleiro Sports), +2s506

5º – Filippo Fiorentino #37 (TMG Racing), +4s943

6º – Rogério Grotta #7 (TMG Racing), +5s813

7º – Pepê Souza #27 (Cavaleiro Sports), +6s055

8º – Celo Hahn #00 (TMG Racing), +6s382

Não completaram

Lucca Zucchini #9 (Cavaleiro Sports)

Alvaro Cho #21 (TMG Racing)

Gino Trappa #48 (Oakberry Bassani F4)

Ciro Sobral #71 (TMG Racing)

Cecília Rabelo #98 (Oakberry Bassani F4)

Campeonato após sete etapas (top-10)*

1º – Matheus Comparatto, 293

2º – Alvaro Cho, 255

3º – Ethan Nobels, 218

4º – Rafaela Ferreira, 198

5º – Arthur Pavie, 153

6º – Gino Trappa, 149

7º – Rogério Grotta, 116

8º – Lucca Zucchini, 115

9º – Ciro Sobral, 109

10º – Filippo Fiorentino, 84

*pontuação extraoficial

Programação em Interlagos

Sexta-feira, 13 de dezembro

07:30 – Stock Series – Shakedown

07:55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

08:45 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookies)

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

10:50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

12:05 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

12:45 – Stock Series – Treino Livre 2

13:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14:45 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15:45 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

16:25 – Stock Series – Treino Livre 3

17:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

18:00 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

Sábado, 14 de dezembro

08:00 – Stock Series – Classificação

08:45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09:40 – Stock Car Pro Series – Classificação

11:00 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:00 – Turismo Nacional – Classificação

14:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

12:15 – E-Stock – Super Final

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)