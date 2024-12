Recordes, feitos inéditos e competitividade: BRB Fórmula 4 Brasil entrega 2024 histórico

O BRB Fórmula 4 Brasil está a caminho de concluir a temporada 2024 e chega à reta final de um campeonato bastante movimentado, competitivo e com muitos recordes e acontecimentos ímpares. Ao longo de todo o campeonato, os jovens que dedicaram seus esforços e aprendizado na categoria-escola certificada pela FIA e promovida e organizada pela Vicar entregaram grandes corridas e feitos que realmente entraram para a história do automobilismo nacional.

Com história relativamente curta e prestes a completar seu terceiro ciclo, a F-4 Brasil tem muito a se orgulhar do que alcançou em 2024. Com oito etapas no calendário, a competição quebrou um recorde com um cronograma de 24 corridas realizadas programadas para o ano, levando em conta as quatro que ainda serão realizadas, entre 12 e 14 de dezembro, em Interlagos. Desta forma, o BRB Fórmula 4 cumpre com a premissa de oferecer mais tempo de pista justamente para que jovens vindos do kart possam lapidar seu talento em um processo de transição rumo a voos mais altos no esporte a motor.

Além do número recorde de provas, a categoria se notabilizou por números importantes e ineditismo. Em outubro, a Fórmula 4 Brasil partiu para a 50ª largada da sua trajetória, que representou também a primeira ida da competição para além das fronteiras do país. O palco da disputa foi o Autódromo Oscar y Juan Galvez, em Buenos Aires, capital da Argentina.

Os pilotos que compuseram o grid nas etapas realizadas até o momento também se destacaram como artífices de uma temporada 2024 cheia de nuances e grandes histórias.

O ‘Rei da Chuva’ — Realizada no mês de março no Autódromo Velocitta — em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo —, a etapa de abertura de 2024 entregou um desafio extra aos jovens pilotos. Em um fim de semana de condições extremas, os competidores tiveram de lidar com muita chuva e um asfalto traiçoeiro. Mesmo assim, todos os competidores completaram a prova e foram aprovados em um verdadeiro teste de superação.

Na ocasião, Comparatto, vencedor da prova de domingo, se mostrou impressionado com a situação inédita vivida na F4: “Nunca havíamos enfrentado chuva tão forte. Ano passado enfrentamos algo muito leve, uma ‘chuvinha’, mas nada como foi hoje”.

Companheiro de equipe de Matheus, Gino Trappa alcançou outro feito inédito em 2024. O piloto nascido em Buenos Aires debutou em Interlagos semanas depois de ter conquistado seu primeiro pódio na categoria, ainda na primeira rodada, com a Oakberry Bassani F4. Em grande estilo, o argentino provou que se adaptou bem aos desafios de Interlagos e garantiu a primeira vitória de um piloto não-brasileiro na Fórmula 4 Brasil.

Rafaela no topo — Ainda naquele fim de semana, Rafaela Ferreira alcançou um feito que estava amadurecendo há tempos. A catarinense de Criciúma tornou-se a primeira mulher a vencer uma prova na competição brasileira. Com a sensação de dever cumprido e disposta a fazer muito mais, Rafa ainda levaria o primeiro lugar logo na corrida 50 da Fórmula 4 Brasil, em Buenos Aires, comemorando mais uma conquista, desta vez diante do público argentino.

Historicamente, Goiânia costuma entregar boas provas e muitos desafios para os pilotos, principalmente para os mais jovens. E foi na tradicional pista de 3.835 metros localizada no Planalto Central que o brasiliense Arthur Pavie aprendeu uma verdadeira lição de resiliência durante a quarta etapa do ano. O piloto da TMG Racing estava a caminho do seu primeiro triunfo na F-4 Brasil, mas escapou da pista e perdeu a chance de entrar para a galeria dos vencedores.

A reviravolta veio rápido e aconteceu logo no dia seguinte, quando Pavie conseguiu se recuperar e finalmente recebeu a bandeirada em primeiro em um fim de semana digno de Hollywood: “Estou muito feliz. Foi um peso gigantesco que tirei das costas. Aprendi com ontem e não cometi o mesmo erro. Deu tudo certo”, declarou Arthur, com o escudo do Botafogo estampado em seu macacão, logo após a corrida. Pavie manteve a boa fase na etapa seguinte e foi o primeiro piloto a vencer uma prova da F-4 Brasil no exterior.

Equilíbrio e alto nível — As duas etapas que antecederam a Super Final foram cercadas de expectativas e drama. Comparatto e Cho empataram em número de vitórias e ficaram separados por meros sete pontos após a terceira prova da preliminar da Fórmula 1 em Interlagos. Em Goiânia, o cenário tampouco mudou: os dois se mantiveram iguais em número de vitórias. E somente dez pontos separam líder e vice às vésperas da decisão do título.

A reta final do calendário, com 86 pontos em jogo e quatro provas pela frente, promete ser acirrada até a bandeirada final. A programação começa na quinta-feira (12/12), com o desfecho da sexta etapa. Na sexta-feira, as atividades terão início às 7h55, com o primeiro dos dois treinos livres da oitava e última rodada. O dia seguirá com a classificação para as corridas 1 e 3, marcada para as 13h15, e a primeira corrida da grande final acontecerá às 17h15.

Já no sábado, será definida a coroação do campeão da Fórmula 4 Brasil em 2024. A Corrida 2, a mais curta do fim de semana, terá 20 minutos mais uma volta e começará às 8h45. A última prova da temporada 2024 tem largada prevista para 14h10.

A temporada 2024 do BRB Fórmula 4 Brasil é transmitida ao vivo pelos canais oficiais da categoria no YouTube, BandSports, Motorsport.tv Brasil, Portal High Speed Channel e pelo canal Parc Fermé TV, com narração em italiano.

Programação em Interlagos, Super Final

Quinta-feira, 12 de dezembro

16:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (etapa 6), 20 minutos + 1 volta

Sexta-feira, 13 de dezembro

07:30 – Stock Series – Shakedown

07:55 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

08:45 – Stock Series – Treino Livre 1 (Rookies)

09:20 – Stock Car Pro Series – Shakedown

10:00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

10:50 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 1

12:05 – Turismo Nacional – Treino Livre 1

12:45 – Stock Series – Treino Livre 2

13:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação

14:45 – Stock Car Pro Series – Treino Livre 2

15:45 – Turismo Nacional – Treino Livre 2

16:25 – Stock Series – Treino Livre 3

17:15 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

18:00 – Turismo Nacional – Treino Livre 3

Sábado, 14 de dezembro

08:00 – Stock Series – Classificação

08:45 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

09:40 – Stock Car Pro Series – Classificação

11:00 – Stock Series – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

12:00 – Turismo Nacional – Classificação

14:10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (30 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Car Pro Series – Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 15 de dezembro

09:00 – Turismo Nacional – Etapa Endurance, corrida (3 horas + 1 volta)

12:15 – E-Stock – Super Final

14:30 – Stock Car Pro Series – Corrida principal (50 minutos + 1 volta)

16:00 – Stock Series – Corrida 2 (20 minutos + 1 volta)

16:40 – Stock Series – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)