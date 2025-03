Rádio Bandeirantes transmite a final do Campeonato Paulista neste domingo

A Rádio Bandeirantes transmite neste domingo (16) o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians direto do Allianz Parque, a partir das 18h30, com narração de Ulisses Costa e comentários de Alexandre Praetzel e Ronaldo Giovanelli.

O Derby, no entanto, começa muito antes de a bola rolar. No sábado, O Mundo dos Esportes, comandado por Fernando Fernandes às 13h, detalha a rivalidade entre os times. A partir das 17h, Paulo do Valle, Claudio Zaidan e Leandro Quesada apresentam o Concentração, com informação, debate e entrevistas com personagens históricos dos dois adversários.

No domingo, a cidade amanhece em clima de disputa trazendo o Domingo Esportivo Bandeirantes, às 10h, com João Paulo Cappellanes ao vivo do Museu do Futebol, no Pacaembu, palco de tantos enredos desse confronto cheio de tradição.

Às 13h, Alexandre Praetzel e João Paulo Cappellanes colocam o ouvinte dentro do clássico no Concentração – edição de domingo com reportagens no entorno do estádio.

Depois da partida, tem o Apito Final, com Ricardo Capriotti, mostrando a repercussão do primeiro duelo decisivo do Paulistão.

Para acompanhar a Rádio Bandeirantes, basta sintonizar em 90.9 FM e 86.3 FM na Grande São Paulo ou acessar as plataformas digitais: site, canal oficial no YouTube e aplicativo Bandplay.