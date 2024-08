Quem é Shola, nigeriano fã de David Luiz que pode ganhar chance no Flamengo

Seja por chegadas ou partidas, o Flamengo promete ter novidades no elenco principal nas próximas semanas. No entanto, um jovem pode ganhar uma oportunidade de ouro. O nigeriano Ogundana Shola deve ter, nesta quinta-feira (15), contra o Bolívar, nas oitavas da Libertadores, a primeira chance de ser relacionado por Tite.

O QUE ACONTECEU

O Flamengo já foi várias vezes ao continente africano avaliar atletas e entender os processos de um mercado amplamente explorado no futebol europeu, mas ainda pouco visto no brasileiro.

Recentemente, o jovem foi comprado em definitivo pelo Flamengo. A transação custou 450 mil dólares (R$ 2,4 milhões) e o jovem assinou um contrato de três anos.

Torcedor do Arsenal, Shola é muito fã de David Luiz. Quando chegou ao clube, a primeira coisa que queria era ter a chance de conhecer o zagueiro. O primeiro encontro aconteceu cerca de três meses após a chegada ao Ninho do Urubu, quando ele treinou pela primeira vez com o time profissional, em junho de 2023.

Shola quis tirar foto com David para registrar o momento. Na Nigéria, contou a todos os amigos que teria a chance de atuar no mesmo clube do defensor. Na época, a reação foi mais cética. Agora, podem ver o sonho se tornar realidade.

O grande objetivo é se tornar referência para jovens da África no futebol brasileiro. Ele é o primeiro do continente a atuar na base do Flamengo e logo virou xodó no sub-20.

TÍMIDO E TALENTOSO

Por não falar português, Shola tem um jeito mais tímido no dia a dia. No profissional, Léo Ortiz e Allan, que falam inglês, tentaram ajudar o garoto a se entrosar mais e puxaram assunto.

Na base, ele arruma uma forma de se comunicar com os outros meninos. Wallace, Rayan Lucas e Lorran são os que mais brincam quando estão todos juntos. Alguns companheiros arriscam um inglês e também ensinam palavras em português.

O nigeriano também gosta de estar sozinho. Apesar de ter horas mais extrovertidas, também gosta de viver em seu próprio mundo. Mesmo assim, alguns jogadores vão até ele para conversar nas refeições e no ônibus, nunca deixando que ele se sinta sozinho.

Shola chamou a atenção do Flamengo em 2022. Ele ficou em segundo lugar na Viareggio Cup, na Itália, pelo Remo Stars. O jovem não começou como ponta, mas sim no meio-campo. Um treinador na Nigeria o deslocou para o lado do campo, onde o garoto se encontrou.

A velocidade é a principal característica. Nos testes com a comissão, assim que chegou ao Fla, ele atingiu 36km/h. Além disso, chamou atenção no duelo um contra um.

De uma família humilde, Shola começou no futebol como uma forma de ganhar algum dinheiro e se divertir. Depois, passou a levar o esporte mais a sério e avisou aos pais que esse era o objetivo. À mãe, fez a promessa de que iria se dedicar. Ele saiu de casa e passou por vários clubes, como Benin City. Depois, jogou pelo Delta State, Ado Ekiti, Ogum State e o Remo Stars, todos da Nigéria.

Shola chegou ao Flamengo sem conhecer muito sobre clubes brasileiros. Quando soube do interesse, passou a estudar melhor o Rubro-negro. O clube também o levou para conhecer a história rubro-negra na sede da Gávea e ao Maracanã.

O garoto aguarda a primeira chance com Tite, que pode vir nesta quinta. No Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o Flamengo enfrenta o Bolívar pelo jogo de ida das oitavas de final. Sem Everton Cebolinha e Bruno Henrique, Shola pode ter a chance de brilhar.

Temos vários jogadores da base inscritos dentro do nosso grupo de Libertadores, e o Shola é um deles. Tem uma série de meninos inscritos e vamos fazer uma análise para o jogo de quinta-feira, que é o da Libertadores. Cleber Xavier, auxiliar técnico