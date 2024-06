Queirolo/Muffato mantém liderança do Endurance após etapa no Velocitta

Apesar da etapa conturbada no último sábado (15), no Velocitta, quando largaram na última posição do grid, a dupla Pedro Queirolo/David Muffato manteve a liderança da temporada 2024 do Império Endurance Brasil. Os comandantes do protótipo AJR #35, da TMG Racing, agora somam 360 pontos após três provas disputadas, com 40 de vantagem para Lucas e Vitor Foresti, que chegaram na segunda colocação no circuito de Mogi Guaçu (SP). Renan Guerra aparece isolado na terceira posição, com 300 pontos, já que venceu a prova no interior paulista ao lado de Gustavo Kiryla, substituto do titular Marco Pisani, que estava lesionado.

“Tivemos um problema elétrico que complicou metade da nossa corrida. Só conseguimos resolver no nosso segundo pit stop no Velocitta, mas precisamos antecipar as paradas e fazer um splash and go no fim. Me restou acelerar para garantir o pódio”, comentou Muffato, que levou o carro até a quarta posição no fim de semana. Na pontuação específica da classe P1, os líderes ainda tem Xandinho Negrão e Marcos Gomes como rivais mais próximos, junto do clã Foresti. Nesta tabela, o trio do Sigma #12 formado por Christian Rocha, Marcelo Vianna e Sérgio Jimenez aparece à frente de Guerra.

Entre os GTs, o trio do Porsche 911 GT3 R da Stuttgart, formado por Marcel Visconde, Marçal Müller e Ricardo Maurício, manteve a liderança na tabela, com 370 pontos, mas viu cair para 90 pontos a vantagem para Rafael Suzuki e Ricardo Baptista, que terminaram na segunda colocação no Velocitta. Pela GT4, a equipe da Porsche também lidera, com o 718 Cayman GT4 de Jacques Quartiero e Alan Hellmeister, único time com 100% de aproveitamento no campeonato e que leva 60 pontos de vantagem para os companheiros de equipe João Tesser e Eric Santos.

A quarta de oito etapas do campeonato em 2024 acontece no próximo dia 10 de agosto, em Goiânia (GO). O Império Endurance Brasil é uma realização da Associação de Pilotos de Endurance (APE), com patrocínio de Cervejaria Império, Stuttgart Porsche, Pirelli e Eurobike.

Confira o Top-5 de cada categoria após 3/8 etapas em 2024 (em parêntesis, a pontuação com os resultados que seriam descartados no momento):

Geral

Pedro Queirolo/David Muffato (AJR – TMG Racing) – 360 pontos (255) Lucas e Victor Foresti (Ligier – Foresti Sports) – 320 (230) Renan Guerra (Ligier – KTF Sports) – 300 (300) Marcelo Vianna/Christian Rocha/Sérgio Jimenez (Sigma – Sigma Kraucher) – 295 (220) Xandinho Negrão/Marcos Gomes (Ligier – A. Mattheis) – 290 (245)

P1

Pedro Queirolo/David Muffato (AJR – TMG Racing) – 360 (255) Xandinho Negrão/Marcos Gomes (Ligier – A. Mattheis) – 325 (245) Lucas e Victor Foresti (Ligier – Foresti Sports) – 325 (230) Marcelo Vianna/Christian Rocha/Sérgio Jimenez (Sigma – Sigma Kraucher) – 315 (220) Renan Guerra (Ligier – KTF Sports) – 300 (300)

GT3

Marcel Visconde/Marçal Müller/Ricardo Maurício (Porsche 911 GT3 R – Stuttgart) – 370 (150) Rafael Suzuki/Ricardo Baptista (Mercedes AMG GT3 – Team RC) – 280 (150) Marco e Maurizio Billi/Max Wilson (Mercedes AMG GT3 – Team RC) – 245 (130) Sérgio e Guilherme Ribas (Mercedes AMG GT3 – Tech Force) – 235 (130) Guilherme Figueiroa/Júlio Campos/Werner Neugebauer (Mercedes AMG GT3 – Team RC) – 150 (0)

GT4

Jacques Quartiero/Alan Hellmeister (Porsche 718 Cayman GT4 – Stuttgart) – 450 (300) Eric Santos/João Tesser (Porsche 718 Cayman GT4 – Stuttgart) – 390 (260) Giuliano Bertuccelli (Porsche 718 Cayman GT4 – Stuttgart) – 260 (260) Enzo Visconde/Kim Camelo (BMW M2/Audi RS3 – Eurobike) – 230 (230) Henry Visconde (BMW M2/Audi RS3 – Eurobike) – 220 (220)

Troféu Legends