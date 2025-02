Queda nos crimes durante o Pré-Carnaval em São Paulo: uma análise dos dados

O recente pré-Carnaval, realizado no último fim de semana, apresentou uma significativa diminuição nos casos de roubos e furtos de celulares no estado de São Paulo. Comparado ao mesmo período do ano anterior, a redução foi de impressionantes 62%.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, foram registrados 880 boletins de ocorrência entre os dias 22 e 23 de fevereiro. Em contraste, no pré-Carnaval do ano passado, o número alcançou alarmantes 2.344 registros.

Ao se analisar especificamente os casos que envolveram violência para a subtração dos aparelhos, a queda também foi expressiva, alcançando 60%. Em 2023, foram contabilizados 802 roubos, enquanto no último fim de semana esse total caiu para 320 ocorrências em todo o estado.

A capital paulista, palco de uma das maiores celebrações carnavalescas do Brasil, seguiu essa tendência positiva. As ações implementadas pelas forças de segurança resultaram em uma redução de 60% nos crimes relacionados a furtos e roubos de celulares durante o pré-Carnaval. No final de semana em questão, foram registrados 590 delitos, comparados aos 1.508 ocorridos no mesmo período do ano anterior.

Além disso, os crimes violentos associados à subtração de celulares tiveram uma diminuição de 59%, com os registros passando de 518 roubos no ano passado para apenas 211 no último fim de semana.

A atuação efetiva das Polícias Militar e Civil, que intensificaram a segurança em pontos estratégicos da cidade, também resultou na prisão e apreensão de diversos suspeitos durante as festividades.

Um exemplo dessa ação ocorreu em Santo Amaro, na zona sul da capital. No domingo, duas mulheres foram detidas pela Polícia Militar com um total de 16 celulares furtados. Três das vítimas conseguiram recuperar seus aparelhos no local, enquanto as demais serão convocadas a comparecer à delegacia para registro do caso no 11° Distrito Policial.

Na região central da cidade, especificamente na Praça da República, um homem foi preso pela Polícia Civil após ser flagrado com dois celulares roubados. A abordagem aconteceu quando a multidão gritou “pega ladrão”, permitindo que as equipes policiais localizassem rapidamente o suspeito. Este incidente foi registrado no 16° Distrito Policial, situado na Vila Clementino.