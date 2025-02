Quatro suspeitos de roubo a residência são detidos em Osasco

Na última sexta-feira (14), quatro indivíduos foram detidos na cidade de Osasco, localizada na Grande São Paulo, sob a suspeita de envolvimento em um roubo ocorrido na Vila Campesina. A ação foi realizada pela Polícia Civil, que já estava investigando o caso.

O grupo, composto por dois homens e duas mulheres, foi encontrado no bairro Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista. Durante a operação policial, foram apreendidos diversos itens que haviam sido roubados da residência em Osasco. Entre os objetos recuperados estavam 12 celulares, máquinas de cartão, um notebook, bolsas e uma réplica de arma de fogo.

A vítima do assalto, uma funcionária do Ministério Público de São Paulo, conseguiu reconhecer os dois homens como sendo os responsáveis pelo crime. As mulheres também foram detidas por sua participação nas atividades ilícitas; uma delas estava com os pertences das vítimas em sua posse, enquanto a outra facilitou transferências bancárias dos itens roubados para sua conta.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Osasco, onde os acusados enfrentam acusações de roubo à residência, receptação e localização e apreensão de veículo e objeto. As investigações continuam em curso, com a polícia em busca de outros três envolvidos no crime. Um dos fugitivos já foi identificado pelas autoridades competentes.