Quatro linhas de ônibus terão alteração no itinerário na Rua Afonso Pena

A Secretaria de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de Diadema realizará a interdição da Rua Afonso Pena, no trecho entre as ruas Pau do Café e Getúlio Vargas, no Casa Grande, na quinta-feira (20/03), a partir das 3h, para obras emergenciais no asfalto. Com a interdição, quatro linhas de ônibus terão os itinerários alterados durante os quatro dias previstos para a intervenção: 13EP, 14P, 22DP E 23DP.

A obra será no asfalto de uma valeta de águas pluviais, que tinha sido colocado por cima de paralelepípedos e cedeu, causando riscos aos motoristas e motociclistas que passam pelo local.

Agentes do Departamento de Trânsito estarão nas imediações para acompanhar e orientar o tráfego. Confira abaixo as alterações nos dois sentidos das linhas. Mais informações pelo telefone 118.

Desvio nos itinerários das linhas 13EP,14P, 22DP, 23DP

– Linha 13EP – Sentido Piraporinha

Rua Prudente de Moraes

Rua Nilo Peçanha

Rua Afonso Pena

Rua Getúlio Vargas

Itinerário normal

– Linha 13EP – Sentido Eldorado

Rua Afonso Pena

Rua Nilo Peçanha

Rua Prudente de Moraes

Itinerário normal

– Linha 14P – Sentido Piraporinha

Rua São Leopoldo

Rua Pau do Café

Rua Prudente de Moraes

Rua Nilo Peçanha

Rua Afonso Pena

Rua Getúlio Vargas

Itinerário normal

– Linha 22DP – Sentido Diadema

Rua Afonso Pena

Rua Nilo Peçanha

Rua Prudente de Moraes

Itinerário normal

– Linha 22DP – Sentido Piraporinha

Rua Prudente de Moraes

Rua Nilo Peçanha

Rua Afonso Pena

Rua Getúlio Vargas

Itinerário normal

– Linha 23 DP – Sentido Diadema

Rua Afonso Pena

Rua Nilo Peçanha

Rua Prudente de Moraes

Rua Strauss

Itinerário normal

– Linha 23 DP – Sentido Piraporinha

Rua Strauss

Itinerário normal

Rua São Leopoldo

Rua Pau do Café

Rua Prudente de Moraes

Rua Nilo Peçanha

Rua Afonso Pena

Rua Getúlio Vargas

Itinerário normal