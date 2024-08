Quase 50 cidades de SP estão com alerta para queimadas

Quase 50 cidades de São Paulo estão em alerta máximo para queimadas na manhã de hoje. Vários municípios suspenderam as aulas.

Estado não tem nenhum foco de incêndio no momento, informou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Até a noite de ontem, os municípios de Tabatinga e Pedregulho tinham queimadas.

Alunos da rede municipal foram dispensados em Altinópolis, Batatais, Ribeirão Preto e Pradópolis.

Nas Etecs de Ribeirão Preto, Serrana, São Joaquim da Barra, Classe descentralizada de Morro Agudo, Batatais, Miguelópolis, Franca e Igarapava e na Fatec de Jaboticabal, aulas serão remotas. Na rede estadual, as escolas abrirão normalmente.

Região de Ribeirão Preto foi área mais afetada no fim de semana, com 10 cidades com focos de incêndio. No sábado (24), moradores tiveram que deixar suas casas, cercadas por fogo e uma tempestade de poeira.

Foco agora é no trabalho de prevenção “porque o tempo seco vai voltar”. As Forças Armadas e os Bombeiros continuam mobilizados em áreas sensíveis no interior de São Paulo.

Polícia investiga se incêndios foram criminosos. Três pessoas foram presas em flagrante nas cidades de Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira. “Eles portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa. É difícil saber se houve uma ação coordenada, não nos parece que haja”, afirmou Tarcísio.

CIDADES EM ALERTA MÁXIMO PARA INCÊNDIO

Região de Sorocaba (sudoeste): Alumínio, Coronel Macedo, Taquarituba

Região de São José dos Campos (leste): Bananal, São Luís do Paraitinga

Região de Ribeirão Preto (nordeste): Altinópolis, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Luiz Antônio, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Pedregulho, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Santo Antônio da Alegria, São Simão e Sertãozinho

Região de Araraquara (centro-norte): Boa Esperança do Sul, Dourado, Ibitinga, Itápolis, Itirapina, Tabatinga

Região de Bauru (central): Arealva, Iacanga, Jaú, Torrinha e Sabino

Região de Presidente Prudente (oeste): Lucélia, Presidente Epitácio, Salmourão

Região de Campinas (centro-leste): Águas da Prata, Monte Alegre do Sul, Piracicaba, Tambaú

Região de São José do Rio Preto (noroeste): Nova Granada, Paulo de Faria, Poloni, Ubarana, Urupês

Região de Marília (centro-oeste): Bernardino de Campos, Pompeia

Região de Araçatuba (noroeste): Santo Antônio do Aracanguá, Turiúba

Região de São Paulo (capital): Pirapora do Bom Jesus