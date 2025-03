Quarteto é detido após roubo de barras de chocolate em Indaiatuba

Quatro indivíduos foram detidos sob acusação de furto de 522 barras de chocolate, totalizando um valor estimado em R$ 12.618, em um centro comercial localizado no Jardim Kioto, em Indaiatuba, São Paulo. O incidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, dia 25.

Segundo informações da Guarda Municipal, os suspeitos foram interceptados enquanto estavam em dois veículos na Avenida Francisco de Paula Leite, nas proximidades da entrada do Distrito Industrial da cidade.

No momento da abordagem, os agentes encontraram as barras de chocolate furtadas dentro do automóvel dos suspeitos, assim como várias mochilas e uma quantia em dinheiro em espécie.

Após a detenção, o grupo foi levado à delegacia para os procedimentos legais pertinentes. Até o fechamento desta matéria, não havia confirmação sobre a continuidade da detenção dos indivíduos.

A ocorrência destaca a crescente preocupação com a segurança no comércio local e levanta questões sobre as estratégias de prevenção ao furto em estabelecimentos comerciais.