Homem suspeito de participar de 8 roubos de motos é preso na capital paulista

Um homem, de 22 anos, suspeito de participar de pelo menos oito roubos de motos, foi preso na região do Rio Pequeno, zona oeste da capital paulista, na segunda-feira (25). Na casa onde ele estava, a Polícia Militar encontrou três veículos com queixa de roubo e furto, que foram recuperados e devolvidos às vítimas.

As equipes estavam em patrulhamento tático no decorrer da Operação Guardião, quando encontraram o funcionário de uma empresa de rastreamento de veículos. Ele informou que uma moto, roubada horas antes, estava no local.

Como o imóvel estava aberto e sem nenhum morador, os policiais entraram para averiguar e encontraram três motos, sendo que uma delas não possuía placa. Após consulta no sistema da PM, foi constatado que duas delas eram roubadas e uma furtada.

Vizinhos informaram aos militares a localização do morador, que estava na casa de um familiar. No local, encontraram o suspeito, que foi encaminhado à delegacia, juntamente com os veículos apreendidos.

A vítima de um dos roubos foi acionada e reconheceu o homem como autor do crime. Ela informou que entrava no condomínio com a namorada, quando foi abordada por dois suspeitos em uma moto, sendo que um deles estava armado. Os criminosos obrigaram o homem a entregar o veículo e fugiram. Posteriormente, ele acionou a empresa de rastreamento, que informou a localização do veículo.

Ainda na delegacia, o homem também reconheceu uma das motos apreendidas como a usada no roubo. O veículo foi mencionado em outros cinco boletins de ocorrência, contabilizando o total de oito crimes possivelmente cometidos pelo suspeito preso.

As demais vítimas também foram acionadas e informadas sobre a recuperação dos veículos. As motos passaram por perícia e, posteriormente, foram devolvidas.

O caso foi registrado como roubo, receptação, apreensão de veículo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor no 93° Distrito Policial de Jaguaré, onde o suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça.