São Paulo registra aumento alarmante de roubos de motocicletas

Durante o mês de janeiro de 2025, o estado de São Paulo registrou um alarmante aumento no número de roubos e furtos de motocicletas, com uma média de 100 ocorrências diárias. Os dados, a partir do portal da transparência da Secretaria da Segurança Pública (SSP), indicam que foram contabilizados 3.091 casos ao longo do mês, o que representa quatro incidentes a cada hora.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando foram reportados 2.765 roubos ou furtos, a taxa de criminalidade nesse setor cresceu cerca de 12%. No ano passado, a média era de três veículos levados por hora, evidenciando uma preocupação crescente entre os motociclistas e as autoridades.

Em resposta à situação, a SSP destacou que as forças de segurança estão realizando operações contínuas para enfrentar os crimes relacionados a motocicletas e a receptação de veículos. Além disso, é importante ressaltar que na capital paulista houve uma diminuição geral nos roubos de veículos, com uma queda de 6,6% em janeiro de 2025 em comparação ao mesmo mês em 2024.

Recentemente, motociclistas têm sido alvo frequente de assaltos perpetrados por criminosos armados. Um caso notável ocorreu em 15 de março, quando um homem foi abordado por três indivíduos armados enquanto chegava em casa em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O assalto foi capturado por câmeras de segurança e resultou no roubo de uma moto de luxo, posteriormente recuperada no bairro Cidade Tiradentes, na Zona Leste da capital.

No dia 22 do mesmo mês, outro incidente semelhante foi registrado no bairro Campo Belo, na Zona Sul da cidade. Um motociclista teve sua moto roubada ao entrar na garagem do seu prédio. As imagens mostram que ele foi surpreendido por um assaltante armado logo após abrir o portão. Outros dois criminosos se juntaram ao primeiro e cercaram a vítima dentro da garagem, forçando-o a descer do veículo antes de fugirem com a moto.

Esses episódios refletem uma crescente preocupação com a segurança dos motociclistas em São Paulo e ressaltam a necessidade urgente de medidas efetivas para combater essa onda de criminalidade.