Quando fazer o bem não tem tamanho

A responsabilidade social corporativa não é exclusiva das grandes empresas; micro e pequenas empresas também desempenham um papel fundamental no apoio a causas sociais. Ao se envolverem com organizações não governamentais (ONGs), essas empresas não apenas contribuem para a transformação social, mas também fortalecem sua imagem e engajamento com a comunidade local.

Um exemplo na região do Grande ABC são financiadores sociais, micro e pequenas empresas como a Empodere, Jota Jr, Team UP e SlowTRAVELERS que realização responsabilidade social junto as ações socioeducativas inclusivas e diversos cursos livres de qualificação profissional da ONG Adote um Cidadão, de São Bernardo do Campo, que há 25 anos transforma vidas de cidadãos com deficiência e em vulnerabilidade social.

Segundo Taynã Baena, da Empodere, empresa de Recursos Humanos: “Saber que oferecemos oportunidades para os jovens por meio dos cursos de qualificação profissional do Adote é extremamente importante para a nossa missão. Além disso, contribui diretamente para a formação de novos profissionais mais capacitados para o mercado de trabalho.”. Antonio Gimenez, da SlowTRAVELERS “ Já ajudamos a realizar sonhos de salto de paraquedas junto ao Adote e este ano estamos financiando o transporte do 10º Surf Eficiente, e saber que são ações que corroboram com nossa missão que é trazer novas experiencias aos nossos clientes faz nossa responsabilidade social mais significativa”. Julio Silva, sócio da Team Up, empresa de TI, declarou: “Conhecemos o Adote por meio de um colaborador cujo familiar foi beneficiado pelas ações socioeducativas inclusivas da instituição. Ao pesquisar mais sobre a história de seus 25 anos, identificamos muitas semelhanças com a nossa missão institucional.” e para Lucia Ceccon Fernandes, da Jota Jr Veículos, afirmou: “Já participamos de inúmeras ações do Adote e, este ano, realizamos a Feijuca do Adote aqui em Mauá, voltada para famílias atípicas. Promover essa ação trouxe uma alegria imensa e muita felicidade para nossos clientes, amigos e familiares.”



A ajuda a ONGs permite que micro e pequenas empresas impactem positivamente a sociedade, seja por meio de doações, apoio a projetos sociais ou iniciativas de voluntariado. Esse tipo de ação fortalece laços com consumidores, parceiros e funcionários, além de promover valores como solidariedade e cidadania.

Mais do que uma estratégia de marketing, a responsabilidade social é uma forma de gerar um legado duradouro e contribuir para um futuro mais justo e equilibrado. Ao se alavancar em causas sociais, as micro e pequenas empresas podem transformar pequenos gestos em grandes mudanças.



A ONG Adote um Cidadão, está em busca de parceiros comprometidos para juntos fazerem a diferença, oferecendo oportunidades de educação, qualificação profissional e experiências transformadoras. “A Responsabilidade Social significa um compromisso com uma sociedade mais justa e igualitária” dizAntonio Carlos Veiga – Fundador do Adote um Cidadão.