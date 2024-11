Qualistage recebe Jorge Vercillo

Jorge Vercillo, um ícone da música brasileira, celebra três décadas de uma carreira com mais de 1 bilhão de plays e streams nas plataformas, mais de 20 temas de novela e no mínimo 10 grandes sucessos nacionais e internacionais num show memorável, o ‘’Jorge Vercillo 30’’ promete ser uma viagem emocionante através do tempo. Este espetáculo não é apenas uma retrospectiva de uma carreira repleta de sucessos, mas também uma celebração da constante renovação de Vercillo.

Vivendo uma fase de pleno reconhecimento e influenciando toda uma geração de músicos e jovens artistas que cantam suas canções nos bares e nos reallitys musicais, Jorge Vercillo criou trilhas sonoras para inúmeras vidas, com músicas que não apenas marcaram momentos, mas também moldaram realidades. Este show especial oferece uma jornada musical única, apresentando clássicos atemporais como “Que Nem Maré”, “Homem Aranha”, “Monalisa”, “Final Feliz”, “Encontro das águas”, “Penso em Ti”, “Ciclo”, Fênix”. Essas músicas não apenas deram início ao reconhecimento de sua carreira extraordinária, mas também continuam a tocar o coração de fãs ao redor do mundo.

Reconhecendo a paixão de um público crescente e diversificado, Vercillo inclui também sucessos ímpares e mais recentes como “Sensível Demais”, “Ela Une Todas as Coisas”, “Leve”, além das novíssimas “Endereço” e “Só Quem Ama”, que lideraram nos últimos 2 anos as paradas das rádios adultas do país.

O cenário é o projeto de luz conta com projeções de conteúdos em vídeos elaborados para ilustrar os significados e as estórias por trás das músicas.

Esta experiência audiovisual não é apenas um show, mas uma festa e celebração da música, das emoções e das estórias que unem Jorge Vercillo com tantas famílias, tantos sonhos, e amores durante todos esses 30 anos.

Prepare-se para uma noite inesquecível, onde as memórias se entrelaçam com a música, criando uma realidade onde cada nota ressoa com anos de paixão, arte e conexão.

Apresentação no dia 9 de novembro – sábado

Show às 21h30

Abertura dos portões: 19h30

Local: Qualistage

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca – RJ

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais (Sujeito a alteração por decisão judicial)

Ingressos:

https://qualistage.com.br/jorge-vercillo

Bilheteria Oficial:

Shopping Via Parque – Av. Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca – RJ / De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h – Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

A partir de R$ 70,00

Capacidade: 9 mil pessoas em pé ou 3.500 sentadas

O espaço possui acessibilidade.

Classificação etária: confira a programação

A casa segue os protocolos de segurança, como disponibilizar álcool em gel. O local é periodicamente higienizado.