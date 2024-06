Qualifica SP lança curso de empreendedorismo para jovens com mil vagas

Jovens de 16 a 24 anos de todo o estado de São Paulo que tenham interesse em abrir um negócio ou se capacitar em atividades empreendedoras terão a oportunidade de fazer o Empreenda Jovem, curso gratuito e online do Qualifica SP Empreenda. A iniciativa do Governo do Estado, gerenciada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece 1.000 (mil) vagas e abre inscrições nesta quinta-feira (13).

Um levantamento do Sebrae aponta que, entre as maiores dificuldades dos empreendedores jovens, estão a falta de conhecimento sobre mercado, ferramentas e práticas de gestão empresarial e de encontrar oportunidades de financiamento e investimentos.

Diante desse cenário, o curso online do Qualifica SP – Empreenda, realizado em parceria com a Beebusinezzz, dará a oportunidade para os alunos aprenderem sobre estudo de mercado e gestão financeira. No final, a plataforma da empresa vai gerar um plano de negócios personalizado de acordo com as ideias que o estudante colocou em cada etapa do curso.

“Queremos estimular nos jovens o espírito empreendedor para poderem desenvolver seus talentos e concretizar ideias. Dessa forma, estamos oferecendo oportunidade, como determina o governador Tarcísio de Freitas, que, certamente, fará grande diferença no futuro deles”, afirma Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Com o Empreenda Jovem, os participantes terão a chance de transformar uma ideia em potencial em um negócio lucrativo que também ofereça impacto socioambiental.

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.qualificasp.sp.gov.br até o dia 26 de junho. A convocação dos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas são gravadas e têm previsão de início no mês de julho. O curso é dividido em quatro módulos e tem duração de dois meses.

Com o certificado em mãos, os interessados maiores de 18 anos terão acesso à linha de microcrédito do Banco do Povo para iniciar a jornada empreendedora.

Concurso e Feira do Sebrae

Além do conteúdo do curso, os concluintes poderão participar de um concurso de empreendedorismo em que os 10 melhores projetos serão premiados com a participação na Feira do Empreendedor 2024 do Sebrae, que será realizada em outubro, na capital paulista. Estudantes do ensino médio de 16 a 18 anos terão prioridade.

Após a seleção dos 10 finalistas, os jovens receberão mentorias para criar uma apresentação de seus planos de negócios e apresentá-la a uma banca avaliadora durante o evento do Sebrae. A Secretaria de Desenvolvimentos Econômico arcará com os custos de transporte e hospedagem dos vencedores.

Serviço:

Inscrições para o curso “Empreenda Jovem” do Qualifica SP – Empreenda

Prazo: de 13/06 a 26/06

Site: www.qualificasp.sp.gov.br