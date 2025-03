Quadrilha que desviou R$ 6 milhões de shopping para criar empresa de veículos de luxo é presa em SP

A Polícia Civil prendeu na quinta-feira (20) seis integrantes de uma organização criminosa que praticava estelionatos e fraudes eletrônicas no interior de São Paulo. Os suspeitos são acusados de desviar mais de R$ 6 milhões de um shopping em Caraguatatuba, no litoral norte, através da criação de empresas fantasmas. Cerca de 40 contas bancárias tiveram valores bloqueados e diversos artigos de luxos foram apreendidos.

As prisões aconteceram durante a operação Mar de Cripto, realizada na cidade de São Paulo, no litoral paulista e na região de Vale do Paraíba pelo 1º Distrito Policial de Caraguatatuba. Três suspeitos foram detidos em São José dos Campos, enquanto os demais foram presos em Jacareí, Caraguatatuba e um no bairro do Morumbi, na capital.

De acordo com as investigações, o bando lavava o dinheiro ilícito em contas de criptomoedas, em uma falsa fintech (empresa de serviços financeiros) e em uma loja de motos em São José dos Campos. Ao todo, 18 veículos foram apreendidos, além de um jetski.

Durante o cumprimento dos mandados de prisão preventiva, outros dois veículos de luxo foram apreendidos. Um deles foi localizado em um condomínio de alto padrão em São José dos Campos.

A polícia também recolheu jóias, relógios de luxo, R$ 39 mil e diversos chips, notebooks e celulares usados na prática criminosa. Com a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos, os policiais darão continuidade às investigações.

A quantia das contas bancárias bloqueadas ainda está sendo contabilizada.

Os seis presos, com idades entre 23 e 45 anos, seguem à disposição da Justiça e poderão responder por crimes de organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e apropriação indébita.