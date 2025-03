Operação desmantela esquema de lavagem de R$ 100 milhões com policiais penais

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) desencadeou uma operação significativa visando a desarticulação de um esquema de lavagem de dinheiro que envolve policiais penais. A investigação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), revelou a movimentação suspeita de aproximadamente R$ 100 milhões em postos de gasolina.

Os promotores realizaram a execução de seis mandados de busca e apreensão direcionados a dois policiais penais e seus familiares, com as ações sendo realizadas nos bairros de Jacarepaguá, Ilha do Governador e Cavalcante. As ordens foram emitidas pela 1ª Vara Especializada em Organização Criminosa da Capital.

Conforme declarado pelo MPRJ, “o procedimento investigatório criminal do Gaeco apura um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado recursos ilícitos, estimados em mais de R$ 100 milhões, por meio de empresas ligadas aos investigados.” Essa operação destaca a gravidade das acusações e a complexidade do sistema envolvido.

Além disso, os promotores indicaram que as investigações sugerem um potencial envolvimento dos acusados com organizações criminosas, o que agrava ainda mais a situação legal dos envolvidos. O desdobramento dessa operação ressalta o comprometimento do MPRJ em combater práticas ilícitas e fortalecer a integridade das instituições públicas.