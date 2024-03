Quadrilha de roubo de bicicletas é presa em São Paulo

A Polícia Militar (PM) prendeu três homens, de 18 a 21 anos, e apreendeu dois adolescentes, de 16 e 15, suspeitos de roubo e receptação de bicicletas. O bando foi flagrado pelas equipes da PM na segunda-feira (11), no Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo.

Os policiais foram acionados ontem para atender uma ocorrência de roubo de bicicleta e, ao chegar no local, viram três maiores e dois menores com as bicicletas. Durante a abordagem, foi constatada que uma delas era roubada. O crime aconteceu em novembro do ano passado. Na casa de outro suspeito, as equipes encontraram mais duas bicicletas, uma era roubada. O assalto foi no começo deste mês.

Os donos foram localizados pela polícia e compareceram na delegacia. Eles reconheceram três dos indiciados como os assaltantes. Contra o grupo já havia denúncias de outros roubos praticados, principalmente, na ciclovia da Marginal Pinheiros. Os suspeitos já possuem passagens. O caso foi registrado como roubo e receptação, no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). Os maiores foram presos em flagrante. A autoridade policial pediu a internação dos menores.