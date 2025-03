PUC-Campinas lança projeto pela saúde sem preconceito

A PUC-Campinas, por meio do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros Dra. Nicéa Quintino Amauro e da Escola de Ciências da Vida (ECV), lança, no dia 19 de março, às 9h, o projeto “A Cor da Desigualdade: Atenção Especial à Saúde da População Negra”, em prol da saúde sem preconceito. O evento ocorrerá no Auditório Monsenhor Salim, no Campus II da Universidade.

O projeto tem como foco a conscientização sobre as desigualdades no acesso e atendimento à saúde da população negra e contemplará oficinas e atividades de conscientização para profissionais da área da saúde do município de Campinas, com apoio da Prefeitura Municipal. A iniciativa visa sensibilizar também estudantes e gestores para a importância de um atendimento igualitário, considerando fatores étnicos e sociais que impactam a saúde desse grupo.

O evento terá a presença do Arcebispo Metropolitano e Grão-Chanceler da PUC-Campinas, Dom João Inácio Müller, do Reitor da Universidade, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior; e do Vice-Reitor, Prof. Dr. Pe. José Benedito de Almeida David. O Prof. Dr. Prof. Dr. José Gonzaga Teixeira de Camargo, decano da Escola de Ciências da Vida (ECV), e a Comendadora Edna Almeida Lourenço, presidente da Associação dos Religiosos de Matriz Africana de Campinas e Região (Armac) e membro do CEAAB, também participarão do evento, além de outras autoridades.

Na agenda também haverá uma palestra com a professora Aparecida do Carmo Miranda Campos.

Mais detalhes sobre o projeto serão divulgados no ato do lançamento.

Serviço:

Lançamento do projeto “A Cor da Desigualdade: Atenção Especial à Saúde da População Negra”

Quando: dia 19 de março (quarta-feira), às 9h

Local: Auditório Monsenhor Salim, Campus II (Avenida John Boyd Dunlop, s/n – Jardim Ipaussurama, Campinas)