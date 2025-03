PUC-Campinas abre inscrições para bolsa de pós-doutorado

A PUC-Campinas está com inscrições abertas até a próxima segunda-feira, dia 17 de março, para a aquisição de uma bolsa de pós-doutorado em Sistemas de Infraestrutura Urbana. A linha de pesquisa é o “Planejamento Integrado e a Gestão de Sistemas de Infraestrutura Urbana”. O processo seletivo está a cargo da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana da Universidade.

Concedida pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a oportunidade apresenta “Hortas Comunitárias em Região de Vulnerabilidade da Cidade de Campinas – SP” como a temática do projeto institucional do Programa de Extensão da Educação Superior na Pós-Graduação (PROEXT-PG), braço da CAPES responsável pela concessão da bolsa e que visa a integração entre ensino, pesquisa e extensão e o fortalecimento da formação acadêmica dos estudantes de pós-graduação.

De acordo com a Profa. Dra. Renata Kelly Mendes Valente, responsável pela aplicação do PROEXT-PG na PUC-Campinas, esta bolsa de pós-doutorado possibilitará o fortalecimento das atividades de extensão no âmbito do Programa de Pós-Graduação ao conceber a construção conjunta de novos conhecimentos e o envolvimento de questões sociais sobre a redução das desigualdades e sobre os desafios relacionados ao acesso regular a uma alimentação saudável e adequada, tal qual estabelece o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 2 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) que é “Fome Zero e Agricultura Sustentável”.

Hortas comunitárias

Sobre o projeto institucional em si, este, segundo a professora, tem como objetivo explorar as potencialidades do Jardim São Domingos, localizado na Região Sul de Campinas, entre as rodovias Santos Dumont (SP-075) e Miguel Melhado Campos, também conhecida como Vinhedo-Viracopos (SP-324), visando a implantação de hortas comunitárias como uma estratégia de acesso da comunidade a alimentos saudáveis e nutritivos, além de fomentar a geração de renda e organização de uma economia popular no local, através da realização de oficinas e workshops.

“Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam ser apresentados a órgãos governamentais de forma a impactar a elaboração de políticas públicas. Além disso, almeja-se que os participantes possam ser disseminadores de conhecimento a outras comunidades em situação de vulnerabilidade de Campinas”, ressalta a responsável.

Ela finaliza dizendo que “o oferecimento de bolsas como essas permitem, cada vez mais, o estreitamento da tríade ensino/pesquisa/extensão, uma vez que a PUC-Campinas já mantém importantes e relevantes programas de extensão para a Região Metropolitana de Campinas (RMC)”.

Sobre a bolsa

Para concorrer, o candidato ou candidata precisa possuir o título de doutor(a), obtido em um curso avaliado pela CAPES e reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), há, no máximo, cinco anos, quando da implementação da bolsa. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação da PUC-Campinas.

Além disso, o possível futuro estudante de pós-doutorado não pode ser aposentado ou estar em situação equiparada e precisa disponibilizar o seu currículo atualizado na Plataforma Lattes, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Se este for estrangeiro, será necessário que possua um currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico.

A bolsa valerá por 24 meses e não será prorrogada. Além disso, a sua concessão está vedada a docentes que integram a estrutura da PUC-Campinas. A entrevista dos candidatos será realizada no próximo dia 20 de março e o resultado final deve ser divulgado no próximo dia 25 do mesmo mês no site da PUC-Campinas (para acessá-lo, clique aqui). Para obter mais informações sobre o processo seletivo, clique aqui para acessar o edital.