PUC-Campinas e Prefeitura apresentam projeto para transformar Complexo Ferroviário em Hub de Inovação

A área central de Campinas está prestes a ganhar um novo impulso de renovação com o Hub de Inovação do Complexo Ferroviário. A entrega oficial do projeto, resultado de um acordo de cooperação técnica entre a PUC-Campinas e a Prefeitura de Campinas, acontecerá na próxima segunda-feira (24), às 14h, no Auditório do Campus I da Universidade. O evento marca o início de uma nova fase para a região, que promete fomentar o desenvolvimento econômico e social.

O Hub ocupará os antigos galpões ferroviários que serão restaurados e adaptados para abrigar escritórios de alta tecnologia, startups e empresas de inovação. Com espaços generosos, os galpões devem atender finalidades culturais, sociais e de inovação. A área total de intervenção é de quase 42.000m², sendo 23.151m² para inovação, 11.000m² para empresas e 8.000m² para startups. A iniciativa atende à necessidade de desenvolvimento do centro de Campinas a partir da valorização e do investimento no local.

O projeto foi desenvolvido pelos docentes Prof. Me. Leandro Rodolfo Schenk e Prof. Me. Fábio Muzetti, da Escola de Arquitetura, Artes e Design da PUC-Campinas. Inclusive, diversos estudos a respeito da região já vinham sendo desenvolvidos ao longo do tempo na Universidade, deixando um rico material para o desenvolvimento do projeto. O Prof. Me. Fábio Muzetti falou sobre o surgimento da iniciativa: “O convênio partiu de uma necessidade de pensar nesta área. O centro da cidade tem muita capacidade de reconstrução e desenvolver o local é estratégico para esse avanço. Com o projeto é possível fazer a transposição da Vila Industrial para a área central, restaurando o patrimônio e abrindo para a cidade uma nova identidade cultural. O que antes era fechado entre muros, os galpões de manutenção de ferrovias abandonados há décadas, serão transformados em espaços de trabalho, de cultura, de gastronomia, criando uma conexão com as pessoas que andam pelo local, promovendo uma convivência entre as áreas livres”, disse.

O projeto não se limita a revitalizar os edifícios históricos. Ele propõe uma nova dinâmica para a região, integrando-a ao tecido urbano de Campinas. Estudantes e professores da PUC-Campinas estiveram envolvidos no estudo no intuito de contribuir para o avanço da cidade de Campinas. “A PUC-Campinas tem um protagonismo nesta história enquanto Universidade com mais de 80 anos na cidade, inclusive na área central. Temos uma vida, uma história importante de crescimento juntamente com o desenvolvimento do município”, destacou o Prof. Me. Fábio Muzetti.

SERVIÇO:

Lançamento do Hub de Inovação do Complexo Ferroviário

Local: Auditório do Campus I da PUC-Campinas

Dia: 24 de março (segunda-feira)

Horário: 14h