PUC-Campinas celebra legado de professor negro de Itu

A PUC-Campinas, por meio do Centro de Estudos Africanos e Afro-brasileiros Dra. Nicéa Quintino Amauro (CEAAB), realizou, nesta terça-feira (18), uma homenagem ao professor Firmino Octavio do Espírito Santo Junior, que dá nome a uma EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) no município de Itu, pelo seu legado significativo na cidade. Ele foi um educador negro comprometido com estudantes em situação de vulnerabilidade e também fez parte da Câmara de Vereadores por quatro mandatos.

Representando a Universidade, estiveram no evento o Reitor da PUC-Campinas, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior; a responsável pelo CEAAB, Profa. Dra. Waleska Miguel Batista; a presidente da Associação dos Religiosos de Matriz Africana de Campinas e Região (Armac) e membro do CEAAB, Edna Almeida Lourenço; a Diretora da Faculdade de Educação da PUC-Campinas, Profa. Dra. Eliete Aparecida de Godoy; o Prof. Dr. Glauco Barsalini; além de membros do CEAAB. Pela Prefeitura de Itu, marcaram presença a vice-prefeita, Juliana Passos Pessanha; o secretário de Educação, Ricardo Pereira Calegari; o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Itu, Marcelo Airoldi; e o Secretário de Comunicação, Daniel Alcântara.

Ainda participaram do evento a Profa. Dra. Rosalia Maria Rodrigues de Campos, representando a UNEI (União Negra Ituana); e Selma Dias, representando o Grupo de Confluência (ITU); além da diretora da escola municipal, Daniela Pizzani Gomes, funcionários, estudantes e convidados.

O evento foi iniciado com a palavra do Reitor da PUC-Campinas, que falou sobre a importância do ato e relembrou um pouco da história do professor Firmino, que estudou na universidade que deu origem à PUC-Campinas.

“O professor Firmino foi aluno da nossa universidade lá na origem, quando ela ainda era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, fundada em 1941. Ele se destacou como educador, pela capacidade enorme de transmitir conhecimento e formar crianças e jovens. Além disso, sua formação não se encerrou nos muros da escola, ela foi além. Ele foi vereador por quatro mandatos consecutivos e levou para a esfera política seu compromisso com a educação e a justiça social. Não estamos somente prestando uma justa homenagem, estamos provocando reflexões necessárias sobre a população negra brasileira. É possível que todas essas crianças olhem para o patrono dessa escola e o tenham como um exemplo a ser seguido”, comentou o Prof. Germano Rigacci Júnior.

A vice-prefeita citou que o professor Firmino foi docente de seu pai e relembrou a importância da celebração. Ela foi seguida pelos secretários, que também exaltaram a importância da trajetória do homenageado.

Após as falas, a escola recebeu um quadro com a foto do professor em homenagem ao momento. Ele foi descerrado pelo Reitor da PUC-Campinas, pelas autoridades municipais, por representantes do CEAAB e convidados. O Prof. Germano Rigacci Júnior também recebeu em mãos uma homenagem de um aluno, com um cartaz sobre o patrono da escola municipal.

No encerramento, as crianças cantaram uma música de composição própria, dando relevo à história do professor e à relevância dele para a história do município. Elas foram aplaudidas por todos os convidados presentes.

“É uma figura muito importante para nós ituanos. Ele trouxe muita representatividade para os afrodescendentes, representou a nossa cidade em muitas causas importante e foi o professor de história do meu pai, o prefeito Herculano Passos, que tem um grande carinho por ele. Temos muito orgulho pela história que ele construiu por nós”, afirmou Juliana Passos Pessanha, vice-prefeita de Itu.

Para o secretário de Cultura, o professor Firmino marcou história na educação e na política. “É uma honra receber essa homenagem da PUC-Campinas e do CEAAB. Ficamos muito felizes em celebrar a história bonita do professor Firmino. Ele foi um homem muito além de seu tempo, participando da política da cidade, como vereador, e também da educação, como professor, em uma época que não era fácil. Ele foi uma pessoa muito importante e é até hoje por tudo que ele fez pela sociedade, pelos afro-brasileiros, pela educação e também na política local”, comentou Ricardo Pereira Calegari.

Para a Comendadora Edna Almeida Lourenço, foi um evento marcante, que reforça a luta contra o racismo. “A gente tem que sempre ressignificar o nosso povo negro, a nossa luta para que as pessoas saibam dos feitos do nosso povo. Quando você tem também a manifestação das crianças é magnífico. Foi de uma simbologia ímpar para Itu e para o movimento negro da cidade”, afirmou.

A Profa. Dra. Rosalia Maria Rodrigues de Campos salientou a importância histórica de Firmino. “Estamos dando visibilidade a uma personalidade ituana que entrou para a história. É uma honra gigantesca poder prestar essa homenagem ao professor, estarmos aqui, já que nossos passos vêm de longe e nós devemos isso a ele”, disse.

A ex-aluna do professor homenageado estava emocionada. Selma Dias relembrou como era ser aluna dele. “É uma honra grande ter sido aluna dele na escola Cícero Siqueira Campos. Ele foi muito importante na minha vida, educação, e na mulher que eu me tornei hoje. Ele era um professor exigente, mas incentivava nós negros a focar no estudo. Ele sempre enfatizou que a educação e a cultura são as coisas mais importantes na vida do ser humano, principalmente para nós negros, pelas dificuldades que encontramos. Valeu tanto a pena que eu continuo estudando”, disse.

A Profa. Dra. Waleska Miguel Batista falou sobre a intelectualidade e a importância de valorização do negro. “E um privilégio poder contribuir com o reconhecimento de alguém que formou pessoas e contribuiu na luta antirracista, não só pelas pautas, mas por ser um homem negro intelectual. O CEAAB busca retirar esse apagamento e o silenciamento sobre as pessoas negras. Essa ação é uma forma de memória e de valorização da intelectualidade negra”, ressaltou.

A Profa. Dra. Eliete Aparecida de Godoy lembrou do pertencimento e da valorização da cultura local. “Sempre é importante que a população e a sociedade conheçam e reconheçam os principais atores que participaram do processo de desenvolvimento da sociedade local. Uma escola quando recebe o nome de um patrono, é importante que os alunos conheçam a verdadeira história e entendam as contribuições que ele trouxe e o legado que ele deixou. É importante que a criança tenha uma noção de pertencimento”, reforça a diretora da Faculdade de Educação.

A diretora da escola que recebe o nome do professor estava feliz em homenagear Firmino. “É uma honra receber essa homenagem. Ele, como professor, vereador e cidadão merece ser homenageado devido à grande luta que ele teve na nossa cidade. Ele é um exemplo de cidadão e de pessoa. Todos da comunidade escolar estão muito felizes hoje”, citou Daniela Pizzani Gomes.

“É uma homenagem que ajuda todas as crianças e docentes a recuperar a memória desse docente, que foi muito importante para a educação e para a comunidade de Itu”, completou o Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior.