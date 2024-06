Público jovem cristão entra no radar do mercado editorial

A ficção cristã ganha cada vez mais destaque no Brasil e segue uma tendência que começou nos Estados Unidos há cerca de 15 anos. Esse subgênero do mercado de livros religiosos apresenta histórias que colocam o cristianismo como pano de fundo e tem atraído um número crescente de leitores, em sua maioria, adolescentes e jovens adultos.

Autores como Tatiane Katluryn, Sara Gusella, e o coletivo de escritoras do best-seller Corajosas – Thaís Oliveira, Maria S. Araújo, Arlene Diniz, Queren Ane têm se destacado no segmento, o que contribui para a expansão do gênero no país. Outro momento chave para a consolidação dessa tendência será a Feira de Ficção Cristã e Cultura – FEFICC.

A terceira edição de um dos mais importantes eventos do calendário cultural cristão no Brasil está marcada para os dias 17 a 20 de julho, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Higienópolis, São Paulo. A Editora Mundo Cristão, editora patrocinadora do evento, trará autoras renomadas e cinco painéis temáticos que abordarão temas como: imaginação e espiritualidade; literatura infantil; relacionamento editor e autor, entre outros.

O evento é gratuito e os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla. A expectativa para a FEFICC deste ano é atrair cerca de três mil pessoas por dia. Pioneiro em unir cristãos, artistas e consumidores, o evento tem como objetivo promover a expansão do movimento cultural cristão no país.

Impacto e expectativas

No ano passado, o livro Corajosas 1 foi lançado e vendeu mais de 50 mil exemplares. A Bíblia 365 para Corajosas, lançada no final de 2023, teve mais de 18 mil exemplares comercializados. Meu Sol de Primavera, lançado em janeiro, já vendeu mais de 17 mil cópias e ganhou reimpressão devido à alta demanda.

SERVIÇO FEFICC 2024

Data: 17 a 20 de julho de 2024

Quarta-feira: 12h às 21h

Quinta e sexta: 10h às 21h

Sábado: 9h às 17h

Local: Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua da Consolação, 930, São Paulo, SP

Ingressos: Sympla

PROGRAMAÇÃO – EDITORA MUNDO CRISTÃO:

Quarta-feira

13:00 – Participação Roda de Conversa de Literatura Infantil

16:00 – Imaginação e espiritualidade

Sexta-feira

18:00 – Painel de lançamento Pat Muller

Sábado

Auditório Super Fefiqueiro

11:00 – Processo editorial, com Daniel, editor na MC – Palco Principal

14:00 – Painel Corajosas