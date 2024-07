PT de Mauá realiza Convenção Municipal e reúne mais de 10 mil pessoas

Discursos acalorados e contundentes marcaram a Convenção Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) de Mauá. Mais de 10 mil pessoas compareceram ao evento, realizado na Associação Atlética Industrial que homologou a chapa que disputará as eleições de 2024. O atual prefeito, Marcelo Oliveira, é o candidato à reeleição, tendo como vice, João Veríssimo, conhecido como Juiz João, do PSD. Além das candidaturas majoritárias, foram apresentados os 169 postulantes a uma vaga na Câmara Municipal. Além do PT, o arco de aliança formado inclui mais nove partidos: PV, PCdoB, PSOL, Rede, PSD, PSB, PDT, MDB e Podemos.

Participaram da atividade a atual vice-prefeita Celma Dias, deputados estaduais, entre eles o presidente do PT de Mauá, Rômulo Fernandes, deputados federais, lideranças políticas regionais e líderes sindicais. O vice-presidente Geraldo Alckmin e ministro do Trabalho e Emprego Luiz Marinho e o ex-prefeito Oswaldo Dias enviaram vídeos em apoio a Marcelo Oliveira.

Em seu discurso, o prefeito listou as realizações de seu mandato, mesmo encontrando muitas dificuldades, devido à situação que encontrou a Prefeitura quando assumiu em 2021. “O cenário era realmente desolador. A cidade estava falida, sem nenhuma obra sendo realizada. A pandemia complicou ainda mais. Mesmo assim, montamos uma equipe técnica e competente que aos poucos colocou a casa em ordem. Recuperamos a capacidade financeira, construímos e reformamos unidades básicas de saúde, escolas, recapeamos ruas, cuidamos das pessoas e captamos recursos junto aos governos estadual e federal, graças aos bons projetos que elaboramos e apresentamos”, declarou. Ele ainda falou sobre o futuro. “Com certeza, a partir de agora, Mauá está mais bem preparada para crescer e se desenvolver”, afirmou.

Marcelo Oliveira também falou sobre a elaboração do plano de governo. “Com certeza vamos apresentar o melhor plano, pois estamos promovendo a participação popular, que vai enriquecer com as propostas que podem melhor ainda mais a qualidade de vida das pessoas, assim como estamos fazendo”, comentou.

Quem quiser contribuir com ideias e sugestões podem fazer diretamente no site www.juntosfazemosdeverdade.com.

O candidato a vice, Juiz João, explicou os motivos que o fizeram aderir ao projeto de reeleição do atual prefeito, e relacionou todos as acusações e processos da justiça que o principal adversário enfrentou na justiça, durante os quatro anos de mandato. “Não podemos achar que essa seja uma simples convenção. Na verdade, é como se fosse um tribunal e a decisão que cidade nós queremos, e essa decisão precisa ser tomada com toda a responsabilidade que temos com a nossa cidade. Estamos reunindo aqui pessoas que realmente qual é o rumo certo para Mauá, que vive um momento de reconstrução, rumo a um maior desenvolvimento. Ou se vamos permitir que volte ao poder uma pessoa que foi preso duas vezes durante o mantado, respondeu a várias denúncias de corrupção e teve as quatro contas de sua gestão rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Não podemos deixar que uma pessoa dessa volte ao poder. Por isso acreditamos que Mauá está no caminho certo com Marcelo Oliveira”, ressaltou.