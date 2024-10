PT de Diadema faz a maior bancada do partido nas grandes cidades da Região Metropolitana

Com cinco vereadores – entre eles o mais votado da cidade -, o PT de Diadema formou a maior bancada do partido entre os grandes municípios da Região Metropolitana. O grupo representa 23,8% da Câmara Municipal de Diadema, disparado o maior número da cidade.

No domingo foram eleitos Jeferson Leite, Josa Queiroz, Orlando Vitoriano, Gel Antônio e Patty Ferreira. Pela Federação Brasil da Esperança, que conta com PV e PCdoB, o bloco tem ainda Zé do Bloco e Talabi.

O resultado mostra que Diadema tem no PT o símbolo de boas políticas públicas que transformaram a cidade ao longo das décadas. Diadema foi a primeira cidade a confiar em um integrante do PT para governá-la, em 1982, com Gilson Menezes. O governo revolucionário de Gilson fez com que petistas se sucedessem no comando do Paço até 2012, retomando a Prefeitura em 2020, com Filippi.

Como comparação no Grande ABCD, o PT de Diadema superou São Bernardo (que elegeu quatro vereadores), Santo André e Mauá (três vereadores cada) e Ribeirão Pires (uma vereadora). Em São Paulo, a bancada petista será a maior da Câmara, com oito das 55 vagas legislativas.

A coligação que apoia a reeleição do prefeito Filippi também foi a grande vitoriosa do primeiro turno. Das 21 cadeiras, 14 vereadores defendem Filippi nas urnas.

Outro destaque foi o aumento da votação dos candidatos do PT à vereança, mesmo com a redução do número de postulantes, na comparação com 2020. Os 44.055 votos gerais em candidatos petistas foram 26% maior do que os 34.771 de quatro anos atrás.

Também chegou a atenção a votação de Jeferson Leite. Oriundo do movimento de moradia, Jeferson quebrou o recorde municipal e se tornou o vereador mais bem votado da história de Diadema.

Confira a votação dos vereadores eleitos na Coligação Tamo Junto Diadema.

Jeferson Leite (PT) – 7.782 votos

Orlando Vitoriano (PT) – 5.590 votos

Zé do Bloco (PV) – 5.558 votos

Rodrigo Capel (PSD) – 5.457 votos

Lucas Almeida (União) – 5.165 votos

Josa (PT) – 5.087 votos

Talabi (PV) – 3.554 votos

Gel Antônio (PT) – 3.419 votos

Patty Ferreira (PT) – 3.382 votos

Laureto do Água Santa (União) – 3.341 votos

Dequinha Potência (PSD) – 3.335 votos

Cicinho (PSB) – 3.111 votos

Jerry Bolsas (PSB) – 2.984 votos

Gilson Moura (União) – 2.840 votos