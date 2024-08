PSTU, UP, DC e PCO confirmam candidatos a prefeito em São Paulo

Quatro partidos nanicos – DC, PCO, PSTU e UP – confirmaram candidatos à Prefeitura de São Paulo no final de semana. O prazo para as siglas realizarem convenções e deliberarem sobre a escolha das candidaturas para as eleições de 2024 se encerra nesta segunda-feira (5).

A Democracia Cristã, legenda presida por José Maria Eymael, lançou neste domingo (4) o nome de Bebetto Haddad. A convenção ocorreu na Assembleia Legislativa.

Haddad, 68 anos, foi deputado federal e secretário municipal de Esporte, Lazer e Recreação na gestão de Gilberto Kassab (PSD). O delegado Marco Antonio Azkoul será o vice.

A Unidade Popular oficializou a chapa composta por Ricardo Senese e Julia Soares, candidatos a prefeito e vice, na quadra do Sindicato dos Bancários, na região central da capital paulista, no mesmo dia.

Senese, 37, é operador de transporte metroviário e dirigente da Fenametro (Federação Nacional dos Metroviários). Soares é coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benario, que constrói ocupações para mulheres em situação de violência.

“Nossa candidatura é para olhar para a classe trabalhadora e dizer que nós podemos, sim, acabar com as privatizações e o fascismo”, disse o candidato. “Vamos para essa batalha com o objetivo de levantar a esperança do nosso povo, porque essa política que está aí não nos representa.”

Quem também oficializou a candidatura no último domingo foi o coach e influenciador Pablo Marçal (PRTB). Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB) já tinham sido confirmados na disputa.

No sábado (3), o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado lançou o nome do também metroviário Altino Prazeres como candidato à Prefeitura da capital. Silvana Garcia, ativista do movimento por moradia popular, será a vice na chapa.

O evento ocorreu na área de lazer do Sindicato dos Metroviários. Altino, 57, afirmou que sua candidatura tem “compromisso com o povo pobre e trabalhador”, diferentes de outras candidaturas, que para eles “representam os interesses dos ricos e bilionários”.

Até Boulos, candidato à frente das pesquisas empatado tecnicamente com Nunes, virou alvo. Segundo Altino, o psolista não rompe com a lógica vigente.

“Mantém uma política de conciliação com os bilionários e poderosos, a mesmo política adotada por Lula no âmbito federal”, diz. “Quem governa aliado à burguesia não governará para os trabalhadores e o povo pobre”.

O Partido da Causa Operária oficializou o jornalista João Pimenta, 27, como candidato da legenda em convenção no sábado no Centro Cultural Benjamin Péret, centro de São Paulo. O vice será Francisco Muniz, dirigente partidário.

Até às 13h desta segunda-feira, somente os registros de Guilherme Boulos e Marina Helena (Novo) constavam no DivulgaCandContas (Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais).

Além do prazo para a escolha dos candidatos em convenção, termina nesta segunda-feira o período para as legendas decidirem sobre a formação de coligações para o pleito de outubro. Os partidos têm até 15 de agosto para pedirem o registro das candidaturas.