PSTU confirmará Altino Prazeres a prefeito de São Paulo

O PSTU realizará sua convenção municipal de São Paulo no próximo dia 3 (sábado), a partir das 18h. O evento será realizado na área de lazer do Sindicato dos Metroviários de São Paulo (Rua Serra do Japi, 16 – Tatuapé) e vai formalizar a candidatura do metroviário Altino Prazeres a prefeito. Silvana Garcia, liderança do movimento de luta por moradia, será a vice.

Altino Prazeres tem 57 anos, é migrante pernambucano e mora em São Paulo desde 1994. É operador de trem no Metrô de São Paulo e trabalha na empresa há 29 anos, onde foi presidente do Sindicato da categoria. Foi demitido político pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) por lutar contra a privatização do Metrô, da Sabesp e demais empresas e serviços públicos. Recentemente, foi reintegrado pela justiça. Tem duas filhas e um neto, é formado em Matemática pela Universidade de São Paulo (USP).

Silvana Garcia tem 60 anos, é migrante paraense e mora em São Paulo desde 2010. É aposentada. Hoje mora na Ocupação Jardim União, na Zona Sul de São Paulo, onde é uma das dirigentes da associação de moradores e compõe o Movimento Luta Popular, que luta por moradia digna para todos. Como parte do movimento, constrói a campanha Despejo Zero, contra as medidas de desalojar famílias que lutam por moradia. Silvana Garcia é técnica de segurança do trabalho.

A convenção também aprovará a chapa de vereadores que concorrerão pela legenda do PSTU.

O povo que trabalha deve governar

“São Paulo é uma cidade rica, mas profundamente desigual. A razão das desigualdades é que poucos bilionários ficam com a maior parte da riqueza produzida por milhões de trabalhadores e têm uma vida de luxo. Nas eleições vamos defender uma alternativa socialista e revolucionária, de oposição de esquerda a Lula e Tarcísio. Vamos enfrentar a Faria Lima para garantir direitos aos que precisam. O povo que trabalha deve governar, ter o poder e controlar o orçamento e os principais temas políticos da cidade.”, enfatiza Altino Prazeres.

“Nosso compromisso é com o povo pobre e trabalhador. Há diferentes candidaturas, mas somente nosso partido não se propõe a administrar a desigualdade social, racial e de gênero em seus diversos níveis. Acreditamos que a classe trabalhadora merece muito mais. Defendemos a estatização do transporte público para tirar do controle de criminosos e empresários gananciosos, com expansão da frota e passe livre todos os dias. No nosso mandato vamos reverter a privatização da Sabesp na capital, as terceirizações da Saúde e Educação e colocar a prefeitura a serviço da luta contra a privatização do Metrô e da CPTM, e pela reestatização da Enel. A GCM mudará sua lógica de funcionamento e trabalhará em parceria e controlada pelas comunidades e vamos parar com os ataques da prefeitura ao serviço de aborto legal no Hospital Vila Nova Cachoeirinha”, completa.

Altino tece críticas ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB): “É o candidato da direita bolsonarista e junto com Tarcísio estão desmontando o estado e a capital para atender aos interesses dos grandes empresários, realizam privatizações, cortam verbas públicas, precarizam educação e saúde, atacam funcionários públicos e setores oprimidos e aumentam a violência de Estado contra movimentos sociais e contra a juventude negra da periferia”.

O pré-candidato do PSTU também aponta críticas ao pré-candidato do PSOL: “Boulos, com um discurso diferente, mantém a lógica de governo que concilia com os bilionários e poderosos e nunca beneficiou os trabalhadores. O modelo adotado por Lula, que Boulos segue, resultou em arcabouço fiscal para os pobres, enquanto os latifundiários e grandes empresários estão recebendo ‘incentivos’ bilionários do governo”.