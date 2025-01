PSG vence o Monaco nos acréscimos e conquista a Supercopa da França

Neste domingo (5), o Paris Saint-Germain (PSG) consolidou sua posição de domínio no futebol francês ao vencer o Monaco por 1 a 0 na Supercopa da França, evento também conhecido como Troféu dos Campeões. O gol decisivo foi marcado por Ousmane Dembélé aos 46 minutos do segundo tempo, no Estádio 974, localizado no Catar.

A vitória representa a terceira conquista consecutiva do PSG na Supercopa, elevando o total de títulos do clube para 13, solidificando sua liderança no torneio, agora com um número considerável de troféus a mais que o Lyon, que possui oito.

O destaque da partida foi o zagueiro Marquinhos, que além de ser o capitão da equipe, alcançou a marca de 31 títulos ao longo de seus 11 anos no PSG. Com essa conquista, ele se torna o jogador mais laureado da história do clube, superando Marco Verratti, ex-companheiro e atual jogador do Al-Arabi, no Catar. Marquinhos também é reconhecido como o atleta com mais jogos disputados pelo PSG, somando agora 464 partidas.

No elenco atual do PSG, destaca-se também Lucas Beraldo, outro zagueiro brasileiro que permaneceu no banco durante a partida contra o Monaco.

O PSG não apenas triunfou na Supercopa, mas também já conquistou a tríplice coroa nacional nesta temporada, tendo vencido tanto o Campeonato Francês quanto a Copa da França em 2023/24. No Campeonato Francês, a equipe lidera com uma vantagem de dez pontos sobre seus principais concorrentes, Olympique de Marselha e Monaco (40 contra 30), possuindo ainda um jogo a mais que o Olympique.

O confronto em Doha foi marcado por uma intensa disputa em campo, com diversas oportunidades criadas por ambas as equipes. O gol de Dembélé surgiu após uma jogada rápida pelo lado esquerdo. Fabian Ruiz fez um cruzamento rasteiro que não foi finalizado por Gonçalo Ramos, mas acabou confundindo o goleiro Philipp Köhn e permitindo que Dembélé fizesse a conclusão em um gol vazio.

Do lado do Monaco, o lateral-direito brasileiro Vanderson teve uma atuação sólida até ser substituído apenas cinco minutos antes do gol adversário. Caio Henrique também foi titular na equipe monegasca.