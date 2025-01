PSDB pode perder senador caso avance em fusão com PSD

O senador Plínio Valério, representante do PSDB pelo estado do Amazonas e atualmente o único membro da sigla no Senado, manifestou sua posição em relação a uma possível fusão ou incorporação do partido ao PSD, liderado por Gilberto Kassab. Em declarações feitas na última segunda-feira, 27, Valério afirmou que tomará uma decisão definitiva apenas após receber uma posição oficial da direção nacional do PSDB.

“Se houver a fusão ou a incorporação, não teria como ficar”, declarou o senador em entrevista ao Poder360, ressaltando sua aversão às alianças que o PSD mantém com partidos como o PT e o MDB. Plínio enfatizou: “Não me vejo numa fusão, numa incorporação com o PSD, com o MDB, com o PT. Não me vejo, não tem como. Mas eu só vou me preocupar com isso depois da reunião da nacional”.

Desafios para o PSDB no cenário atual

Como presidente do PSDB no Amazonas e último senador tucano na Casa, Valério observa um cenário desafiador para seu partido. O PSDB já teve uma bancada de seis senadores em 2019, mas a representação diminuiu significativamente nos últimos anos. Desde 2022, a sigla está federada ao Cidadania, que não conta com representantes no Senado. Essa parceria, porém, não é vista como consenso dentro do partido.

No dia 15 deste mês, Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, confirmou que a fusão ou incorporação com outra legenda está prevista para ocorrer ainda em 2025. O dirigente mencionou que o partido planeja anunciar até março a nova aliança que deverá ter afinidade ideológica com o PSDB. Essa manobra é parte de uma estratégia mais ampla destinada a revitalizar a sigla e expandir sua base de apoio.

Perspectivas de sobrevivência política para o PSDB

Recentemente, conforme noticiado pela Coluna do Estadão, o PSDB iniciou tratativas para uma possível união com o PSD. A situação se tornou ainda mais crítica após a perda de oito vereadores na capital paulista e a decepcionante performance na eleição municipal de 2020, onde José Luiz Datena obteve apenas 1,84% dos votos na disputa pela Prefeitura. Esse contexto levou os tucanos a reconhecerem que a definição de um novo rumo é essencial para garantir sua sobrevivência política.