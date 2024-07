PSD oficializa candidatura de Paes à reeleição no Rio e adia escolha de vice

O diretório municipal do PSD (Partido Social Democrático) no Rio de Janeiro oficializou neste sábado (20) o nome do prefeito Eduardo Paes como candidato à reeleição no pleito de outubro. A confirmação ocorreu em uma convenção na sede do partido no centro da capital fluminense.

O candidato a vice na chapa de Paes ainda não está definido. A confirmação só deve ocorrer em agosto. A temporada das convenções partidárias começa neste sábado, dando início ao período de duas semanas para a formação do cenário eleitoral nas principais capitais brasileiras, incluindo o Rio.

A expectativa na cidade já era de que a definição do vice de Paes fosse postergada para evitar rupturas dentro da base. O PT fez pressão pela vaga, mas o deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) segue como o nome mais cotado.

O parlamentar é antigo aliado de Paes. Pedro Paulo foi candidato, ainda pelo MDB, ao cargo de prefeito do Rio nas eleições de 2016. À época, Marcelo Crivella (Republicanos) foi eleito no segundo turno, derrotando Marcelo Freixo, então no PSOL.

O PT aceitou manter apoio a Paes nas eleições de outubro deste ano, desde que ele considere aproximar ainda mais os petistas da próxima gestão, caso reeleito, apurou a Folha de S.Paulo.

Paes e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm trocado afagos em agendas públicas. Lula já chamou o prefeito carioca de “possível melhor gerente de prefeitura que este país já teve”.

A vaga de vice na chapa de Paes é cobiçada no Rio. Caso o prefeito seja reeleito em outubro e se torne candidato ao governo estadual em 2026, o vice assumirá a chefia do Executivo carioca.

Eduardo Cavaliere (PSD), deputado estadual e ex-secretário municipal da Casa Civil, ainda segue como postulante ao cargo.

A avaliação de integrantes da legenda, porém, é de que seu nome ainda não é forte o suficiente para assumir a prefeitura, na hipótese de Paes concorrer ao governo estadual daqui a dois anos.

O prazo para as definições das convenções partidárias segue até 5 de agosto. O registro das candidaturas, depois, vai até o dia 15.

Pesquisa do Datafolha divulgada no início de julho apontou Paes na liderança isolada da corrida eleitoral do Rio, com 53% das intenções de voto.

Tarcísio Motta (PSOL), com 9%, e Alexandre Ramagem (PL), com 7%, apareceram depois, tecnicamente empatados. Enquanto Paes é aliado de Lula, Ramagem pertence ao grupo político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).