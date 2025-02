Próximo INSPIRAMAIS será em São Paulo, em julho

A 32ª edição do principal salão de lançamentos para as indústrias da moda na América Latina, o INSPIRAMAIS, acontecerá em São Paulo nos dias 15 e 16 de julho. O evento, que retorna à capital paulista para atender à indústria da moda em seu berço, será realizado no Centro de Eventos Pro Magno.

Diversificação de Segmentos e Novos Mercados

A superintendente da Assintecal, Silvana Dilly, destacou a relevância da escolha da capital paulista para esta edição. (“Em São Paulo, até por ser o principal centro comercial do Brasil, receberemos compradores de diversos segmentos, do pet ao calçado”), comentou. Segundo Dilly, a transversalidade dos materiais apresentados permite ao INSPIRAMAIS estender seu alcance a novos mercados, mantendo o foco nos produtos de moda.

Inspirações e Materiais de Destaque

O evento lançará mais de mil materiais para as indústrias de calçados, confecções, móveis e tapeçaria automotiva, entre outros segmentos. Entre os destaques estarão couros, laminados sintéticos, biomateriais, metais, enfeites, fivelas e zíperes. Os produtos são fruto da pesquisa de inspirações “Human”, conduzida pelo Núcleo de Design e Pesquisa da Assintecal, sob a coordenação do estilista Walter Rodrigues. (“A próxima edição apresentará materiais que trazem a esperança como palavra-chave, transmitindo a leveza de elementos da cultura pop, brilhos, volumes e sobreposições”), explicou Rodrigues.

Negócios e Expectativas de Crescimento

Além das novidades em materiais, o INSPIRAMAIS terá uma programação intensa de conteúdos e eventos voltados para a geração de negócios. Na última edição, realizada em janeiro, os negócios ultrapassaram R$ 56 milhões (US$ 9,5 milhões).

O salão é promovido pela Assintecal em parceria com o CICB (Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil), Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção) e Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário). A realização é do Brazilian Materials com apoio do Sebrae Nacional. A partir deste ano, o evento será realizado duas vezes ao ano: em janeiro, em Porto Alegre, e em julho, em São Paulo.

Mais informações no site www.inspiramais.com.br.