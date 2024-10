Provas estudantis elevam tensão ocular e aumentam a procura por atendimento médico

Com o final de outubro e o começo de novembro chegando, a preocupação dos estudantes aumenta, já que é nessa época que começam as provas. Seja na faculdade, na escola ou no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), todos têm dois sintomas em comum: tensão e nervosismo. “Os olhos refletem o que o corpo está sentindo, então, quanto maior for o estresse, maior será o prejuízo para a visão”, comenta o Dr. Fernando Ramalho, especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos – Hospital de Olhos, da Vision One, em Santa Catarina.

“O nervosismo causa dores de cabeça, lacrimejamento, fotofobia e até tremores nas pálpebras. É comum ver estudantes procurarem um oftalmologista antes das provas achando que estão com alguma doença oftalmológica, quando, na maioria das vezes, o que ocorre é um sintoma clássico de tensão ocular”, complementa o especialista do Oftalmo.

O uso contínuo das telas, normalmente utilizado no estudo, é um agravante que contribui para o desenvolvimento de algumas doenças oculares, explica o Dr. Fernando. “Ficar muito tempo próximo à tela gera uma irritação ocular que, por tabela, faz com que uma pessoa coce os olhos. Esse ato pode parecer inofensivo, mas é um dos principais fatores para o surgimento do ceratocone, uma doença oftalmológica que afeta a córnea e pode levar à cegueira”, diz Ramalho.

“É normal o cansaço ocular quando se estuda muito, por isso, o recomendável é fazer algumas pausas durante o estudo. Caso o estudante passe muito tempo em frente às telas, além da irritação ocular, os olhos podem ficar mais secos e, em alguns casos, gerar vermelhidão”, completa Dr. Fernando.

Sintomas de irritação ocular

Os olhos dão alguns sinais quando estão irritados. O Dr. Fernando Ramalho explica que é necessário ficar atento a alguns sintomas:

Olhos secos;

Visão dupla;

Sensibilidade à luz;

Olhos doloridos;

Dificuldade em focar em objetos.

Por isso, o especialista do Oftalmos reforça que é necessário realizar algumas pausas durante o estudo e, quando possível, fazer uma atividade que você goste, permitindo que seu cérebro escape um pouco da tensão pré-prova. No surgimento de qualquer desconforto ocular, procure um oftalmologista.