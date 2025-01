Provão Paulista: prazo para matrícula da 1ª chamada da Unicamp é quarta (22)

Estudantes aprovados na primeira chamada do Provão Paulista Seriado para a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) têm até esta quarta-feira (22), às 17h, para efetivar a matrícula no curso de seleção. Das 325 vagas disponibilizadas pela Unicamp, 204 serão ocupadas por estudantes da rede estadual de ensino.

O curso com maior concorrência para ingresso em 2025 foi o de arquitetura e urbanismo, com 514,7 candidatos por vaga, seguido de enfermagem, com 471,5 candidatos por vaga.

Cada uma das instituições de ensino superior conveniadas tem o seu próprio cronograma de pré-matrícula e matrícula. Todos os detalhes podem ser conferidos no portal do Provão Paulista. A lista de aprovados foi divulgada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) na segunda-feira e está disponível no mesmo endereço.

O coordenador de avaliações da Secretaria, Carlos Eduardo Lavor, aconselha os estudantes a não deixarem o envio de documentos para a última hora. “Estejam atentos às datas de pré-matrícula e matrícula na USP, Unesp, Unicamp e Fatecs, que são diferentes, assim como os horários. Lembrando que, se você não efetivar a sua matrícula dentro desse prazo, perde a vaga, que é disponibilizada para uma próxima chamada”, diz Lavor.