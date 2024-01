Provão Paulista divulga resultados nesta sexta (26)

O Provão Paulista, exame que garante vagas no ensino superior a estudantes do ensino médio público em São Paulo, divulga sua lista de aprovados nesta sexta-feira (26), às 14h (de Brasília). O resultado estará disponível no portal da Vunesp.

São mais de 15 mil vagas em cinco das principais universidades públicas do estado: USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) e Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

Com exceção da Univesp, todas as matrículas são destinadas ao primeiro semestre letivo do ano. No caso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, o início das aulas será no segundo semestre de 2024.

QUANDO SAEM OS RESULTADOS DO PROVÃO PAULISTA, 1ª, 2ª E 3ª CHAMADAS?

As três chamadas com resultados do Provão Paulista terão uma semana de intervalo entre si. Enquanto a primeira será divulgada nesta sexta (26), às 14h (de Brasília), a segunda virá no dia 2 e a terceira, no dia 9 de fevereiro.

COMO E QUANDO SERÁ FEITA A MATRÍCULA APÓS O PROVÃO PAULISTA?

As matrículas nas universidades começam a partir de segunda (29), com um procedimento específico para cada instituição. Confira as instruções para USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Univesp.

COMO SERÁ A DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS NO PROVÃO PAULISTA?

Ao todo, o Provão Paulista vai distribuir 15.369 vagas no ensino superior público, sendo 1.500 para a USP; 934 para a Unesp; 325 para a Unicamp; 2.620 vagas para a Univesp; e 10 mil vagas para as Fatecs.