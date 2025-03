Prorrogadas as inscrições para o Programa de Estágio GOL 2025

As inscrições para o Programa de Estágio GOL 2025 foram prorrogadas até 12 de março. São disponibilizadas 70 vagas com diversos benefícios para trabalhar em São Paulo (SP) ou na GOL Aerotech, o Centro de Manutenção da GOL em Confins (MG), de acordo com a localidade em que residirem. As inscrições podem ser feitas via site da GOL.

O processo é composto por cadastro, dinâmica de grupo, teste de inglês não eliminatório, teste comportamental e entrevista com áreas de negócio. Entre os benefícios concedidos pela Companhia, os selecionados receberão bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-transporte, vale-refeição, recesso remunerado, day-off no aniversário, seguro de vida e assistência médica e odontológica.

Os Colaboradores ainda terão a oportunidade de conhecer diversos destinos, nacionais e internacionais, operados pela GOL e companhias aéreas parceiras, utilizando o benefício viagem oferecido pela empresa, além de usufruir do clube de parcerias com descontos em medicamentos, aluguel de carros, hoteis e instituições de ensino.