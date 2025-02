GOL liga Belém a Miami com voos diretos a partir de junho

A GOL Linhas Aéreas, uma das principais companhias aéreas do Brasil, em parceria com o Governo do Estado do Pará, anuncia a abertura das vendas de bilhetes a partir de segunda-feira (24) para sua mais nova rota internacional regular a partir de Belém (BEL). Em 15 de junho de 2025, a companhia dá início aos voos exclusivos e sem escalas entre a capital paraense e a cidade de Miami (MIA), na Flórida, Estados Unidos. As frequências serão às quintas-feiras e aos domingos, tanto na ida quanto na volta.

Belém foi designada sede da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, que acontece de 10 a 21 de novembro de 2025. Além de atender à demanda por viagens relacionadas ao grande evento global, com possibilidade de expansão da oferta de frequências pela GOL, a rota BEL-MIA é uma opção para conectar ainda mais a região Norte e o Brasil aos Estados Unidos. Na Flórida, a GOL já opera os destinos de Miami e Orlando (MCO).

A capital paraense, por si só, gera expressiva demanda local para o turismo e os negócios. No Aeroporto Internacional de Belém – Júlio César Ribeiro, os clientes da GOL provenientes dos Estados Unidos encontram conexões rápidas para Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, além de cidades do interior paraense.

No sentido contrário, a parceria com a American Airlines favorece os passageiros da GOL que pretendem se deslocar para dezenas de outros destinos da América do Norte, a partir deste que é um dos maiores hubs da companhia americana – Miami.

GOL no Pará

A malha aérea da GOL em Belém, capital e cidade mais populosa do Pará, é ampla, com voos para Brasília (BSB), Rio de Janeiro/RIOgaleão (GIG), São Paulo/Guarulhos (GRU), Macapá (MCP), Santarém (STM) e Paramaribo (PBM), capital do Suriname. Belém-Miami, com início em junho, passa a ser a segunda rota internacional da GOL a partir de Belém.

No estado do Pará, a GOL opera em 4 cidades – Belém, Marabá (MAB), Santarém (STM) e Carajás (CKS) -, que podem ser acessadas por clientes de todo o Brasil a partir de destinos como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus e Belo Horizonte.

Os voos da GOL entre Belém e Miami serão operados com as aeronaves modelo Boeing 737 MAX 8 da GOL, o mais sustentável de sua frota, que, em configuração internacional, tem capacidade para 176 passageiros.