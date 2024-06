Prorrogadas as inscrições nos cursos do Mais Saúde com Agente

O Ministério da Saúde prorrogou o período de inscrições para o Programa Mais Saúde com Agente até o dia 1º/7. Gestores comunitários de saúde e de combate às endemias poderão se inscrever por meio do endereço eletrônico: www.maissaudecomagente.ufrgs.br/inscrição. Serão analisadas apenas inscrições concluídas, portanto, é necessário verificar a mensagem final de validação do cadastro. Para os agentes de saúde do Rio Grande do Sul que foram afetados pelas enchentes, será ofertado um segundo momento de inscrição.

São 180 mil vagas destinadas a todo o Brasil. Até o momento, o programa recebeu pouco mais de 135 mil inscrições, sendo 99.769 de agentes comunitários de saúde (ACSs) e 35.540 de agentes de combate às endemias (ACEs). O objetivo é oferecer mais condições para que os agentes analisem informações coletadas nas residências e território de atuação, além de orientar a população, a fim de melhorar a qualidade da atenção primária e fortalecer a vigilância em saúde.

O programa visa ampliar as habilidades de acolhimento para atendimento a populações vulneráveis, buscando equidade de gênero, raça, etnia, saúde mental, e o cuidado de pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. Essa é uma estratégia que busca atender especificidades das comunidades em que atuam, o que deve resultar em atendimentos mais humanizados e assertivos no SUS.

Sobre o programa

O antigo Programa Saúde com Agente agora é o Mais Saúde com Agente. Essa atualização representa um vínculo maior e mais forte com a população, além da integração entre atenção primária e vigilância, com atuação dos agentes que trabalham de forma articulada nos territórios.

Os ACSs atuam na prevenção de doenças e promoção da saúde, por meio das visitas domiciliares para orientação das comunidades, do registro de informações, da educação em saúde e do encaminhamento ao SUS. Os ACEs atuam na prevenção de doenças vinculadas ao ambiente, como dengue, leishmaniose e raiva, identificam e eliminam focos de transmissão, orientando a população, notificando e encaminhando casos suspeitos das doenças.

O Mais Saúde com Agente é realizado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV) e as Escolas do SUS.