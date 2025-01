Proprietários de Veículos em São Paulo Já Podem Pagar o IPVA 2025

Os proprietários de veículos registrados no estado de São Paulo têm a partir de agora a possibilidade de efetuar o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) referente ao ano de 2025. Aqueles que optarem pelo pagamento à vista durante o mês de janeiro poderão usufruir de um desconto de 3%. Este imposto é uma obrigação anual para todos os possuidores de veículos, e a falta de quitação pode resultar em penalidades financeiras.

No mesmo mês, também ocorre o vencimento da primeira parcela para os contribuintes que preferirem dividir o pagamento do tributo. É permitido parcelar o valor em até cinco vezes, sendo que quem não realizar a opção pelo parcelamento em janeiro deverá quitar o imposto integralmente até fevereiro.

O calendário para o pagamento do IPVA é determinado pelo final da placa do veículo. As opções de pagamento incluem caixas eletrônicos, aplicativos bancários e agências das instituições financeiras que operam com o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor).

Além das opções tradicionais, os motoristas também podem pagar utilizando Pix, através de QR Code que permanece ativo por 15 minutos. Ao utilizar um aplicativo bancário para escanear o código, será indicado que o valor é destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, vinculada ao CNPJ 46.377.222/0003-90 no Banco do Brasil.

Os pagamentos também podem ser realizados em casas lotéricas e com cartões de crédito nas empresas credenciadas pela Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo).

Para consultar o valor do IPVA, os proprietários devem acessar o site da Fazenda estadual ou utilizar as ferramentas disponibilizadas pelos bancos, informando o Renavam e a placa do veículo.

Calendário de Pagamento do IPVA 2025 em São Paulo:

Final 1: dia 13 de janeiro

Final 2: dia 14 de janeiro

Final 3: dia 15 de janeiro

Final 4: dia 16 de janeiro

Final 5: dia 17 de janeiro

Final 6: dia 20 de janeiro

Final 7: dia 21 de janeiro

Final 8: dia 22 de janeiro

Final 9: dia 23 de janeiro

Final 0: dia 24 de janeiro

Para veículos pesados, como caminhões, o pagamento pode ser realizado em até cinco parcelas com vencimentos programados para março, maio, julho, agosto e setembro. Para quem optar pelo pagamento antecipado integral em janeiro, também há a possibilidade do desconto mencionado. O vencimento para a cota única sem desconto está agendado para o dia 22 de abril.

Calendário do IPVA para Caminhões em São Paulo:

Final 1: dia 13 de janeiro

Final 2: dia 14 de janeiro

Final 3: dia 15 de janeiro

Final 4: dia 16 de janeiro

Final 5: dia 17 de janeiro

Final 6: dia 20 de janeiro

Final 7: dia 21 de janeiro

Final 8: dia 22 de janeiro

Final 9: dia 23 de janeiro

Final 0: dia 24 de janeiro

Aos proprietários que escolherem parcelar em três, quatro ou cinco vezes, as datas dos vencimentos serão definidas para os dias 20 dos meses subsequentes. Veículos novos adquiridos durante o ano terão direito ao mesmo desconto se forem pagos até o quinto dia útil após a emissão da nota fiscal.

Caso um vencimento caia em um final de semana ou feriado, os pagamentos poderão ser feitos no primeiro dia útil seguinte, conforme as normas vigentes.

Atrasos no pagamento do IPVA implicam uma multa diária equivalente a 0,33% e juros calculados com base na Selic. Após um período de dois meses sem a regularização, essa multa poderá chegar a até 20% sobre o total devido.

Motores inadimplentes terão suas pendências registradas na dívida ativa e enfrentarão restrições quanto ao licenciamento dos veículos. O não cumprimento dos prazos estabelecidos pode resultar na apreensão do veículo e multas adicionais impostas pelas autoridades competentes.

Licenciamento Antecipado:

A partir do dia 2 de janeiro, já é possível realizar o licenciamento dos veículos, independentemente da numeração final das placas. A taxa para este procedimento foi fixada em R$167,74 para todos os tipos veículos.

A condição é que o veículo tenha sido licenciado no ano anterior e esteja livre de débitos pendentes como multas ou taxas relacionadas ao DPVAT. Para veículos movidos a gás natural (GNV), é obrigatória uma inspeção anual antes da realização do licenciamento.

A Secretaria da Fazenda oferece serviços facilitados através do Detran-SP para possibilitar que os motoristas realizem ambos os pagamentos simultaneamente.