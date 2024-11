Proposta de Fim da Jornada 6×1 Avança

A discussão sobre a PEC que propõe o fim da escala de trabalho 6×1 está ganhando atenção no cenário político brasileiro. O Palácio do Planalto, embora veja a proposta com bons olhos, mantém uma postura cautelosa quanto aos seus desdobramentos. O presidente Lula, informado sobre a crescente repercussão nas redes sociais, sinaliza apoio indireto por meio de seus auxiliares. A deputada Erika Hilton (PSOL-SP), responsável pela proposta, já obteve assinaturas suficientes para sua tramitação na Câmara dos Deputados.

O governo busca aproveitar essa oportunidade para se reconectar com a classe trabalhadora, especialmente após resultados desfavoráveis nas eleições municipais. No entanto, há um equilíbrio delicado a ser mantido: enquanto a pauta ressoa positivamente entre os trabalhadores, ela enfrenta resistência de setores empresariais. Importantes figuras do governo, como Paulo Pimenta e Geraldo Alckmin, expressaram seu apoio ao debate, destacando-o como uma tendência global.

Por outro lado, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, propõe que as mudanças na jornada sejam tratadas por meio de acordos coletivos entre empresas e empregados. Essa divergência interna reflete o desafio enfrentado pelo governo em apoiar um tema popular sem alienar o setor produtivo.

A proposta visa alterar o modelo atual de descanso remunerado de um dia por semana para uma jornada de quatro dias e até 36 horas semanais. Tal mudança pode proporcionar melhores condições de vida para os trabalhadores, mas também levanta preocupações econômicas, como possíveis aumentos de custos em setores como bares e restaurantes.

Em conclusão, enquanto a proposta atrai suporte popular e político em alguns segmentos, ela requer um cuidadoso manejo político para evitar atritos com o setor empresarial e garantir sua viabilidade no contexto socioeconômico atual do Brasil.