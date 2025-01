‘Prontos pro Mundo’: Primeiros estudantes embarcam nesta quinta para o Reino Unido

Os primeiros estudantes do programa Prontos Pro Mundo embarcam para o Reino Unido nesta quinta-feira (9). O voo para Londres, com conexão em Madri, está marcado para as 15h05.

O Prontos Pro Mundo é uma iniciativa inédita de intercâmbio promovida pelo Governo do Estado de São Paulo.

Os estudantes devem chegar ao aeroporto de Guarulhos a partir das 11h para realizar o check-in e se encontrar com a equipe da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) no terminal 2.

Neste primeiro semestre, entre janeiro e abril, 500 alunos viajarão para destinos como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália por meio do programa.

Entre os 500 beneficiados pelo intercâmbio gratuito, 38 alunos embarcam para o Reino Unido nesta quinta-feira. Esses estudantes são provenientes de 32 cidades do interior do estado de São Paulo, representando a diversidade e o alcance do programa.

Serviço

1º embarque dos alunos do Prontos pro Mundo

Local: Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos

Data: quinta-feira, 9 de janeiro de 2025

Horário: a partir das 11h