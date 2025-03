Prontos pro Mundo: prazo para autorização do intercâmbio termina nesta sexta (7)

As famílias e responsáveis dos estudantes que foram selecionados para o a segunda etapa do programa Prontos pro Mundo precisam confirmar a autorização da viagem até esta sexta-feira (7). A lista com os nomes dos 500 alunos foi anunciada na terça-feira (26), pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A iniciativa do Governo do Estado beneficia alunos da rede pública com intercâmbio de três meses a países de língua inglesa — Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido.

Pais, mães ou responsáveis legais precisam entregar às escolas de seus filhos os documentos necessários para o andamento do processo de intercâmbio. O prazo é o mesmo para que famílias de estudantes que eventualmente optarem por não viajar formalizem a decisão à escola. Desse modo, a vaga será disponibilizada a outro estudante classificado.

Os novos 500 selecionados se somam aos 500 alunos classificados no ano passado para as primeiras viagens do programa desde o seu lançamento — 332 deles já estão em solo internacional e os demais devem viajar nos próximos meses. As listas (por município e geral) estão publicadas no portal do programa, em https://www.prontospromundo.educacao.sp.gov.br/. As viagens desse novo grupo estão previstas para a partir do segundo semestre.

A proposta da Seduc-SP é levar alunos de todas as regiões do estado para a viagem. Das 645 cidades do estado, em 318 delas há ao menos um aluno que cumpriu todos os requisitos de seleção, que incluem presença no curso preparatório de inglês e nas aulas regulares do Ensino Médio, aprovação na prova de inglês e boas notas no boletim bimestral. O período de estudos fora do Brasil é financiado 100% pelo governo de São Paulo. No intercâmbio, os estudantes são matriculados no high school — etapa semelhante ao Ensino Médio e são hospedados em casas de família.